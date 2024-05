Nie zabieraj mamy na ten film do kina

Wtedy do kin wchodzą bowiem " Dzieci Amelii ". Film Gabriela Abrantesa opowiada o mieszkającym w Nowym Jorku Edwardzie, który nigdy nie poznał swoich biologicznych rodziców. W poszukiwaniu rodzinnych korzeni zgadza się na test DNA. Wyniki badania prowadzą go do tajemniczej willi w Portugalii, w której mieszka matka mężczyzny i jego zaginiony brat bliźniak. Początkowa sielanka zamienia się jednak w koszmar, gdy Edward zaczyna powoli odkrywać sekrety swojej rodziny.Choć tajemnicza willa ukryta w lesie może kojarzyć się ze standardowym straszakiem, " Dzieciom Amelii " daleko do typowego horroru o nawiedzonym domu. Twórcę szalonego " Diamantino Gabriela Abrantesa interesuje bowiem przede wszystkim rodzinna tajemnica i relacje między matką a jej dwoma synami, które z każdą minutą filmu stają się coraz bardziej niepokojące. A ponieważ reżyser nie lubi korzystać z hamulców, efektem jest horror, na który raczej nie powinno się zabierać mam – mimo że jego premiera zbiega się z Dniem Matki. Dzieci Amelii " zostały uznane najlepszym filmem na festiwalu w Gérardmer 2024, gdzie pokonały między innymi " Gdy rodzi się zło " i " Sprawcę ". Z kolei krytycy docenili dziwność filmu i grę z gatunkowymi schematami: "Film Abrantesa jest groteskowy i urokliwy" – pisze RogerEbert.com; "Dzięki Abrantesowi nawet stare koncepty wydają się nowatorskie" – wtóruje IndieWire.