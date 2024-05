RANKING: Najbardziej przerażające matki w historii kina

Margaret White to fanatyczka religijna, która psychicznie i fizycznie znęca się nad swoją córką Carrie, terroryzując ją i zmuszając do posłuszeństwa. Margaret zamyka Carrie w szafie i kontroluje każdy aspekt jej życia. Jej surowość i nieprzewidywalne zachowania prowadzą do tragicznych wydarzeń na szkolnym balu, które stanowią kulminację filmu. Piper Laurie stworzyła postać, która na stałe zapisała się w historii kina jako symbol despotycznej i bezwzględnej matki.Choć nigdy nie widzimy Normy Bates żywej na ekranie, jej obecność jest przytłaczająca przez cały czas trwania filmu Alfreda Hitchcocka. Jej wpływ na syna, Normana, jest kluczowy dla fabuły filmu. Norma zza grobu nadal kontroluje Normana poprzez jego zaburzenia psychiczne, co prowadzi do serii makabrycznych morderstw. Postać Normy Bates stała się ikoną kina grozy, symbolizując niezdrową więź matki i syna, która może prowadzić do szaleństwa i zbrodni.Choć to Jason Voorhees na zawsze zapisał się w historii horroru, warto pamiętać, że w pierwszej części słynnego cyklu morderstw dokonywała jego matka – Pamela Voorhees, która po śmierci syna mściła się na obozowiczach. Jej determinacja i brutalność były napędzane przez przekonanie, że Jasona zgubiły zaniedbania opiekunów. Betsy Palmer stworzyła postać, która jest zarówno przerażająca, jak i tragiczna, co czyni ją jedną z najbardziej pamiętnych morderczych matek w historii horroru. Jej finałowa konfrontacja z obozowiczką Alice Hardy jest jednym z najbardziej ikonicznych momentów w kinie grozy.Beverly Sutphin to pozornie idealna matka z przedmieść, która skrywa jednak mroczną tajemnicę – tak naprawdę jest seryjną morderczynią. Jej spokojne i schludne życie rodzinne kontrastuje z brutalnymi zbrodniami, które popełnia z zimną krwią. Kathleen Turner w roli Beverly stworzyła postać, która jest zarówno przerażająca, jak i komiczna, co dodaje filmowi unikalnego uroku. Beverly zabija za łamanie zasad dobrego wychowania, co czyni jej morderstwa groteskowo absurdalnymi, a jednocześnie przerażającymi.Pani Baylock to diaboliczna opiekunka, która przejmuje kontrolę nad młodym Damienem Thornem, synem Szatana. Choć nie jest jego biologiczną matką, jej wpływ na Damiena jest przerażający. Mrs. Baylock działa jako ochroniarz i mentor chłopca, jest gotowa na wszystko, by zapewnić mu bezpieczeństwo i umożliwić mu realizację jego mrocznej misji. Billie Whitelaw w tej roli jest zimna, bezwzględna i całkowicie oddana swojej diabolicznej misji, co czyni ją jedną z najbardziej niepokojących postaci kobiecych w historii horroru.Przed trzydziestoma laty Amelia urodziła bliźnięta. Jeden z nich został przy matce, drugiego porwali nieznani sprawcy. Po latach drugi z nich, mieszkający w Nowym Jorku Ed, poddaje się testowi DNA i wraca do rodzimej Portugalii, by poznać swoją prawdziwą matkę – oszpeconą operacjami plastycznymi, mieszkającą w wielkim pałacu Amelię. Rodzinna sielanka szybko zamieni się jednak w koszmar.