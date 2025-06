Nintendo Switch 2 przetestowany! Sprawdziliśmy nową konsolę i „Mario Kart World”

Podczas hands-onu, który odbył się 22 maja we Frankfurcie, w siedzibie Nintendo Europe, mieliśmy okazję przyjrzeć się nowej konsoli oraz sprawdzić ją w akcji. W tym celu zaproszono nas na kilka sesji z grą " Mario Kart World " oraz " Nintendo Switch 2 Welcome Tour ". Ale jakkolwiek gry te wzbudzają spore zainteresowanie, to najbardziej nam zależało na obcowaniu z samą konsolą.Udostępniono nam wersję deweloperską sprzętu, ale nie różniła się ona znacznie od tego, co dosłownie za chwilę otrzymają gracze. Switch 2 jest zauważalnie większy, co było konieczne w przypadku ekranu HDR. Różnicę w rozdzielczości ekranów pomiędzy konsolami widać zwłaszcza w grze " Welcome Tour " (która, zgadzam się z Kubą, powinna być dostępna w zestawie z konsolą), w której mamy możliwość pograć w pierwszego Mario Bros w oryginalnej rozdzielczości, ale w trybie TV. Staruteńka gra zajmuje dosłownie ułamek powierzchni całego ekranu. Na szczęście, sama konsola nie jest bardzo duża, bo znaczny przyrost rozmiarów stałby w sprzeczności z jej przenośnym charakterem.Sprzęt jest cieńszy i dobrze leży w dłoniach, a pokryty został bardziej matowym plastikiem. Może dzięki temu nie będzie się tak łatwo brudzić? Joy-cony natomiast są bardziej płaskie i wyraźnie dłuższe od tych z poprzedniej wersji oraz nadal zaskakująco lekkie. Istotną zmianą jest mechanizm ich przyczepiania do głównej konsoli – od teraz będą działać na magnes. Montowanie ich jest o wiele łatwiejsze i nie się tego zrobić na odwrót, jak to miało miejsce w przypadku starej wersji konsoli. Odblokowanie joy-conów odbywa się za pomocą przycisku z tyłu obudowy, nie ma więc obaw, że w ferworze grania zrobimy to przypadkiem.Ale to, co sprzyja graniu w trybie handheld, niekoniecznie sprawdza się w przypadku gripa ładującego. Nie jest on już tak wygodny, a to za sprawą magnetycznego mocowania. Joy-cony wystają ponad jego obudowę, zaś kciuk opiera się o ich krawędzie. Na pewno jest to coś, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić.Wnętrze Switcha 2 nie zostało przed nami odkryte… przynajmniej nie w fizycznej wersji. Bo sporo czasu spędziliśmy z tytułem " Welcome Tour ", który w przystępny i ciekawy sposób opowiada o technikaliach konsoli. Z szeregu krótkich gierek oraz quizów można było wyłuskać wiele informacji, na przykład o tym, jaką drogę przeszły głośniczki umieszczone w konsolce albo ile stopni wibracji posiadają joy-cony (w nowej wersji jest ich kilka). Sam tytuł przypomina walking sima, w których chodzimy maleńkim ludzikiem po czymś w rodzaju interaktywnego muzeum w kształcie Switcha. Możemy sprawdzić wszystkie funkcje nowej konsoli, przeczytać o każdym jej przycisku i slocie, a w międzyczasie zbierać achievementy za dobrze rozwiązane testy. To sympatyczny tytuł łączący Trivię z demem technologicznym, który, powtórzę to jeszcze raz, powinien być za darmo!Ale więcej czasu poświęciliśmy grze, która ma stanowić crème de la crème Nintendo, czyli " Mario Kart World ". W zasadzie ta odsłona Mario mogłaby nazywać się Ultimate – to wprawdzie nadal ta sama zwariowana, kolorowa ścigałka, ale jest w niej wiele nowości. Tytuł rozrósł się, bo założenie jest takie, że trasy składają się na jeden duży kontynent. W trybie Free Roam można swobodnie poruszać się między nimi i przy okazji wyszukiwać ukryte sekrety oraz wyzwania.Mapy są zdecydowanie bardziej zróżnicowane, już nie wyglądają jak proste makiety. Obfitują w wiele sekretów i skrótów. Wiele z nich składa się ponadto z jednej ogromnej budowli, która widoczna jest z daleka i stanowi ukoronowanie wyścigu – tak było w przypadku monumentalnego zamku Browsera.Pojazdy prowadzi się w zasadzie podobnie, co w poprzednich częściach. W rosterze nie widziałam możliwości personalizacji pojazdów – nie wybieramy im kół albo wzoru spadochronu/lotni, chociaż statystyki pozostają te same. Nowością jest opcja odblokowania alternatywnych wyglądów dla postaci kierowców.Doszło też parę nowych power-upów, na przykład bohater może urosnąć kilkukrotnie i jako olbrzym rozjeżdżać przeciwników. Ma to o tyle sens, że teraz w wyścigu mogą wziąć udział 24 osoby. Bywają zatem miejsca, w których jest naprawdę tłoczno, a jeśli weźmiemy pod uwagę kolizję przedmiotów, to o kraksę nietrudno.Tryby gry są te same, ale poza wspomnianym free roam doszedł też versus – tryb podróży, w którym poza samymi trasami pokonujemy też łączniki pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Ciekawym trybem jest też knock-out, w którym ścigamy się w jednym długim ciągu złożonym z kilku tras, a za każdym razem do kolejnej rozgrywki przechodzi coraz mniejsza liczba graczy.Szata graficzna jest spokojniejsza, a kolory bardziej stonowane, co jest pewnie podyktowane próbą urealnienia rozgrywki. Ale pytanie, czy jakakolwiek gra spod znaku Mario tego potrzebuje? To jest tytuł, w którym pewna infantylność nie przeszkadza, a stanowi immanentną cechę serii. W przypadku " Mario Kart World " owo wyszarzenie barw nie do końca mi pasuje. Ale z drugiej strony, sama rozgrywka nadal jest tak samo niepoważna i satysfakcjonująca.