Nintendo Switch 2 - ewolucja zamiast rewolucji?

Zgodnie z informacjami Toto, nowy produkt Nintendo będzie kontynuacją strategii firmy, polegającej na stopniowym rozwoju i doskonaleniu istniejących technologii. Wskazuje to na potencjał urządzenia, które może zaoferować nowe doświadczenia przy zachowaniu znanych i lubianych cech.Oczekuje się, że cena nowej konsoli wyniesie około 400 dolarów, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do ceny premierowej Switcha, oscylującej w granicach 300 dolarów. Wygląda na to, że może to być krok w stronę dostosowania się do bieżących standardów cenowych w branży, gdzie gry na konsole takie jak PS5 i Xbox Series X osiągają ceny rzędu 70 dolarów.Kluczowym aspektem, który ma pozostać niezmieniony w nowej konsoli, jest jej mobilność. Jest to cecha charakterystyczna i wyróżniająca Nintendo Switch, szczególnie w kontekście takich serii jak Pokémon, które są nieodłącznie związane z mobilnym aspektem grania.Chociaż Nintendo nie udzieliło jeszcze oficjalnych informacji na temat nowej konsoli, doniesienia wskazują, że zestawy deweloperskie są już w rękach twórców gier. To sugeruje, że firma intensywnie pracuje nad finalnymi przygotowaniami do wprowadzenia produktu na rynek.Nie ma się co łudzić - premiera następcy Nintendo Switch stoi już za rogiem, ale zamiast rewolucji czeka nas ewolucja w świecie gier przenośnych. Czy nowa konsola przewyższy swojego poprzednika? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.