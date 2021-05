Nowa powieść bestsellerowego autora Maxa Czornyja

Komisarz Deryło powraca w jednej z najmakabryczniejszych spraw w swojej karierze!



W strasznych okolicznościach zostaje zamordowana kobieta. W miejscu kaźni zabójca pozostawia upiorną wiadomość. Czy jej adresatami są śledczy? A może bezpośrednio komisarze Deryło i Haler?



Krąg podejrzanych szybko się rozszerza i obejmuje nawet funkcjonariuszy lubelskiej komendy. Nikt nie jest wolny od podejrzeń ani od niebezpieczeństwa. Zdaje się, że zabójca zaczyna kolejne polowanie.



Jaka motywacja przyświecała mordercy? Co oznaczało jego przesłanie?



O AUTORZE:



Max Czornyj – adwokat i wszechstronny autor bestsellerowych kryminałów, thrillerów psychologicznych oraz powieści obyczajowych.

Łączna sprzedaż jego książek sięga setek tysięcy egzemplarzy.

Pochodzi z Lublina, gdzie cały czas mieszka. Jego rodzina ma korzenie rusińskie i niemieckie, a on sam mocno związany jest również z Włochami. Tam pracował w kancelarii adwokackiej i skutecznie zaszczepił się w tamtejszym klimacie. Pasjonuje go broń czarnoprochowa - rewolwery Colta i Remingtona. Kolekcjonuje antyki, przede wszystkim sztychy, zegary, zegarki, również zabytkowe meble.