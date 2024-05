Jest dobrze? Oto nowy Xenomorph

Oto nowy Xenomorph!

Teaser filmu "Obcy: Romulus"

Romulus w tytule filmu to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej korporacji Weyland-Yutani. Bohaterami są przemierzająca kosmos grupa osób specjalizująca się w "odzyskiwaniu" cennych elementów porzuconych stacji, statków kosmicznych i innych artefaktów. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem. Za późno zorientują się, że jest to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie...Do sieci trafiło właśnie zdjęcie, które przedstawia Xenomnorpha z widowiska. Możecie mu się przyjrzeć poniżej:Za reżyserię odpowiadał wielki fan serii Fede Álvarez . Stworzył on opowieść, któraReżyser ujawnił nawet, co zainspirowało go do zrobienia nowego " Obcego ". To scena usunięta z filmu Camerona Obcy - decydujące starcie " (przywrócona w późniejszych wydaniach), w której widzimy dzieci bawiące się na korytarzach kolonii.