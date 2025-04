W jakim filmie spotkają się znowu Obcy i Predator? Jest kilka możliwości

Predator w nowym filmie z serii "Obcy"?

"Predator: Strefa zagrożenia" – zwiastun

"Predator: Strefa zagrożenia": Co wiemy o postaci Elle Fanning?

W wywiadzie dla magazynu "Empire" Álvarez potwierdził też, że obecny plan jest taki, że bohaterami filmu będą dwie postacie, które przeżyły poprzednią część, Rain ( Cailee Spaeny ) i Andy ( David Jonsson ):Kierunek, w którym może pójść historia, ujawnił w ostatnim odcinku podcastu "The Hot Mic" reporter Jeff Sneider. Zdradził on, że – z tego co słyszał –. Nie wiadomo jednak, czy kosmiczny drapieżca odgrywa dużą rolę w fabule czy jedynie pojawia się epizodycznie jako przedsmak i zapowiedź dalszych przygód.W zeszłym roku Álvarez sugerował, że powinni razem z Danem Trachtenbergiem (reżyserem " Prey ") nakręcić nową odsłonę " Obcy kontra Predator ". Czyżby faktycznie zmierzali w tym kierunku?Związki między obiema seriami są obecne w zwiastunie nadchodzącego widowiska " Predator: Strefa zagrożenia ". Elle Fanning wciela się tam w androida stworzonego przez znaną z serii "Obcy" firmę Weyland-Yutani.w najświeższym wywiadzie., zdradził reżyser. Trachtenberg potwierdził, że Fanning gra androida Weyland-Yutani i opowiedział więcej o swoim pomyśle na tę postać:, podsumował reżyser.