Tylko dla dorosłych: Predator kontra wiking, ninja, pilot. Kto wygra? Sprawdź zwiastun!

Animowany "Predator" nadchodzi

Zobacz nowy zwiastun filmu "Predator: Pogromca zabójców"

Ten rok będzie należał do fanów Predatora to jeden z dwóch filmów o kosmicznym myśliwym, który będzie można zobaczyć. Oba nakręcił ten sam reżyserO ile jednaktrafi do kin, o tylebędzie miał swoja premierę na platformie Hulu (w Polsce na platformie).Animacja otrzymała nie tylko nowy zwiastun, ale również plakat. Możecie go zobaczyć poniżej.to animowana antologia. Na film składają się trzy opowieści o walce najlepszych na Ziemi wojowników z kosmiczny drapieżcą. Wśród nich jest skandynawska wojowniczka, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; ninja z feudalnej Japonii, który zwraca się przeciwko swojemu bratu samurajowi w brutalnej walce o sukcesję, oraz aliancki pilot z II wojny światowej. Każdy z nich nie dość, że stanie oko w oko z zagrożeniem, prowadząc własną misję, to jeszcze będzie musiał zmierzyć się z największym i nieubłaganym zabójcą nad zabójcami – Predatorem.Animacja będzie miała swoją premierę