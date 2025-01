"Obcy: Romulus" z poprawionym CGI na streamingach i wydaniach blu-ray

Czego dotyczą poprawki filmu "Obcy: Romulus"?

Większość wysiłków koncentrowała się wokół poprawienia CGI Iana Holma , który powraca w filmie w roli androida o zmienionym imieniu Rook. Fede Álvarez wskazał, że rozumie i zgadza się z krytyką efektów specjalnych dotyczących tej postaci - jak sam zaznacza, na dopracowanie CGI w tym przypadku zwyczajnie zabrakło czasu.- przyznał reżyser.Mimo to, Fede Álvarez nie ustawał w wysiłkach, by wersja filmu, która jakiś czas temu trafiła na streamingi i wydania 4K, blu-ray oraz DVD, naprawiła ten mankament.- dodał twórca.Mówiąc "lalki" Álvarez ma na myśli wykorzystanie animatronicznej głowy i tułowia powstałej w oparciu o odlew ciała Iana Holma . Powstał on przy okazji prac nad trylogią " Władcy Pierścieni Jakiś czas temu, przy okazji wywiadów promujących film " Obcy: Romulus Fede Álvarez dość chętnie opowiadał o kulisach przywrócenia Iana Holma na ekran. Przyznał wówczas, że decyzja o włączeniu go do najnowszego filmu była podyktowana "poczuciem uczciwości", gdyż niesprawiedliwym wydawało się, że Holm nigdy nie powrócił do serii.- mówił wówczas twórca.