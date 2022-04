Nowy "Tomb Raider" powstaje na Unreal Engine 5

Crystal Dynamics ogłosiło dziś, że rozpoczyna prace nad nową odsłoną serii " Tomb Raider ". Gra będzie powstawała na Unreal Engine 5, najnowszej wersji tworzonego przez Epic Games silnika. W oparciu o tę technologię będzie działała też nowa gra ze świata " Wiedźmina " o czym poinformował parę dni temu CD PROJEKT RED.Chwilę po tym ogłoszeniu w sieci pojawiła się też informacja, że Jeff Ross, producent " Days Gone " dołączył do ekipy Crystal Dynamics i obejmie stanowisko Design Directora, jednak nie mamy w tej chwili potwierdzenie czy chodzi właśnie o nowe przygody Lary Croft, rozwijanie " Marvel's Avengers " czy jakiś inny projekt.Ostatnią grą opowiadającą o przygodach Lary Croft było wydane w 2018 roku " Shadow of the Tomb Raider ", jednak w przeciwieństwie do dwóch poprzednich gier nie pracowało nad nią Crystal Dynamics, a Eidos Montreal. Crystal Dynamics pracowało w tym czasie nad średnio udanym " Marvel's Avengers ", a od jakiegoś czasu studio pomaga również ekipie The Initiative przy reboocie serii " Perfect Dark ".