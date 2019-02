Nowy serial twórców "Gomorry" od 2 marca na Epic Drama

Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy. Doprowadza to do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie - mafii. W tym samym czasie komisarz Dario Maltese (w tej roli Kim Rossi Stuart ), wysoki rangą funkcjonariusz sekcji zajmującej się przestępstwami narkotykowymi, wraca do swojego rodzinnego miasta, Trapani. Tam poznaje przyczyny śmierci swojego ojca i odkrywa, że macki świata przestępczego oplatają się także wokół niego. Dario bada złożone układy korupcyjne i świat bezprawia, w którym mordercy i kryminaliści współpracują ramię w ramię z przedstawicielami władz. Maltese ryzykuje własne życie ścierając się z mordercami wysłanymi, aby go zabić. Jest świadkiem śmierci swoich przyjaciół i prawie traci kobietę, którą pokochał.Inspirowany epoką, gdy bezwzględne kartele przy użyciu pieniędzy i przemocy rządziły Sycylią, serial akcentuje dramatyczną walkę pojedynczego człowieka z potężną strukturą przestępczą.Umiejscowiona w latach siedemdziesiątych opowieść o korupcji, sile i osobistej zemście, w osi wydarzeń umiejscawia losy bezkompromisowego detektywa. Dario Maltese, podobnie jak wielu prawdziwych policjantów, którzy zainspirowali twórców serialu, stanowi przykład zwykłego człowieka, który w obliczu dramatycznych okoliczności musi stać się bohaterem. Reżyserem obrazu jest Gianluca Maria Tavarelli, a autorami scenariusza duet kreatywny Leonardo Fasoli Maddalena Ravagli , znany przede wszystkim ze wspólnej pracy nad hitowym włoskim serialem "Gomorra". Nowa produkcja spotkała się już z bardzo dużym uznaniem włoskiej krytyki, a powszechna opinia opisuje film, jako łączący w sobie dramaturgię "Ojca chrzestnego" z estetyką– premiera w sobotę 2 marca o 21:00 na kanale Epic Drama.