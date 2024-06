Ojciec Toma Hardy'ego napisze scenariusz na podstawie wspomnień brytyjskiego żołnierza z wojny w Ukrainie.

Co powiedzieli twórcy?

Książka Shauna Pinnera to pisana z pierwszej ręki relacja brytyjskiego żołnierza, który w 2022 roku zaangażował się w obronę Ukrainy. Po ślubie z Ukrainką wstąpił do armii jako instruktor snajperów, a po wybuchu wojny znalazł się na pierwszej linii frontu, broniąc Mariupola przez rosyjską agresją. Na łamach książki Pinner opisuje nie tylko swoje doświadczenia z bezpośrednich starć, ale i wielomiesięczny okres pobytu w rosyjskim obozie jenieckim. Tytuł książki nawiązuje do ostatniej wiadomości, jaką żona żołnierza przekazała mu przed schwytaniem.- podsumował Chips Hardy , wskazując na aktualność i wagę materiału źródłowego.Portal The Hollywood Reporter przywołuje też reakcję autora książki.- powiedział Shaun Pinner.- spuentował żołnierz.Producentami filmu zostali Egor Olesov (" Obywatel Jones ") oraz Alexa Waugh (" Narodziny mistrza "). Data rozpoczęcia produkcji oraz kandydaci do roli głównej nie są jeszcze ujawnione.