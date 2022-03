PISF dołącza do bojkotu rosyjskiej kinematografii

PISF - oświadczenie w sprawie bojkot rosyjskiej kinematografii

Ukraińska Akademia Filmowa chce bojkotu rosyjskiego przemysły filmowego

Polski Instytut Sztuki Filmowej upublicznił oświadczenie, w którym solidaryzuje się z wezwaniem Ukraińskiej Akademii Filmowej do bojkotu rosyjskiego przemysłu filmowego. Poniżej publikujemy je w całości:W wystosowanym przez Ukraińską Akademię Filmową oświadczeniu czytamy, że choć świat potępił rosyjską inwazję i wprowadził sankcje mające ukarać rząd prezydenta Władimira Putina , kraj wciąż czerpie zyski ze swojej produkcji kulturalnej., piszą członkowie Akademii.Członkowie Akademii kierują swój apel zwłaszcza do producentów i właścicieli licencji, w tym decydentów z hollywoodzkich studiów, prosząc, by zaprzestali robić interesy z biznesowymi podmiotami z Rosji i nie przekazywali praw intelektualnych, efektywnie blokując dystrybucję na terenie kraju.List zawiera również apel do Rady Europy, by wykluczyć Rosję z europejskich funduszy filmowych takich jak m.in. Eurimages oraz organizacji w rodzaju Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Producentów Filmowych. Chodzi m.in. o to, by pozbawić odpowiednich uprawnień Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie.