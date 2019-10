PLOTKA: Disney chce odkupić od Sony Spider-Mana

Po sieci krąży ostatnio ciekawa plotka. Otóż Disney podobno bardzo chce odkupić od Sony prawa do Spider-Mana/Petera Parkera. Miałby on w przyszłości stanąć na czele nowych Avengers.Jeśli wierzyć tej plotce, Disney jest gotowy za prawa słono zapłacić. Mówi się o kwocie 5 miliardów dolarów. Dla porównania: w 2009 roku Disney kupił Marvela z prawami do setek komiksowych postaci za 4,24 mld dolarów.Czy jednak Sony da się skusić takiej kwocie? Z jednej strony wytwórnia musi szukać oszczędności, bo ostatnio parę filmów przyniosło spore straty (zna czele). Z drugiej strony Spider-Man to najbardziej rentowna marka, jaką studio posiada. W pierwszej dziesiątce największych kasowych przebojów Sony w USA znajduje się sześć filmów o Człowieku-Pająku (zajmują miejsca 2-6 i 8).Globalne wpływy ośmiu filmów firmowane nazwą "Spider-Man" przekroczyły w tym roku 3 miliardy dolarów. Po uwzględnieniu inflacji ta kwota rośnie do 6,4 mld dolarów.Sony i Disney współpracują obecnie ze sobą przy realizacji filmów o przygodach Petera Parkera/Spider-Mana. Jednak ta współpraca na chwilę została zagrożona, kiedy Sony nie chciało się zgodzić na zmianę zasad podziału zysków przy trzecim planowanym filmie. Ostatecznie, dzięki Tomowi Hollandowi (odtwórcy głównej roli), udało się ją utrzymać i kontynuacjapowstanie.