"Dungeons & Dragons" z szansą na sequel! Zdecydują pieniądze

Szef Paramount Pictures o kontynuacji "Dungeons & Dragons"

Zwiastun filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

Temat został ostatnio poruszony w rozmowie portalu Variety z szefem Parmount Pictures Brianem Robbinsem. Ten przyznał, że studio nie porzuciło myśli o kontynuacji. Przyznał jednak, żeTa odpowiedź nie powinna nikogo dziwić.uzyskał na świecie niezły wynik. Jest zaledwie trzecią tegoroczną premierą Paramountu, której. Niestety to, co pogrążyło produkcję i spowodowało wątpliwości dotyczące sequela, to gigantyczny, który wyniósł. Kiedy doda się do tego koszty marketingu, widowisko na razie przyniosło straty.W maju współreżyserzy i scenarzyści filmu John Francis Daley Jonathan Goldstein w rozmowie z portalem Polygon twierdzili, że są otwarci na powrót do świata D&D. Przyznali jednak, żerealizowali bez idei budowy całego filmowego uniwersum.Dodali również, że jeśli dostaną możliwość przygotowania kontynuacji, to postarają się zachować wszystkie elementy, dzięki którymprzypadł do gustu widzom. Możemy więc znów liczyć na sporą dawkę humoru.Fanom filmu pozostaje więc trzymać kciuki, że Paramount znajdzie sposób na obniżenie kosztów.