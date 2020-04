"Dungeons and Dragons" nie trafi do kin w 2021 roku. Nowa data!

Paramount Pictures dokonało kolejnej zmiany w kalendarzu premier na najbliższe lata. Widowiskonie trafi do kin w przyszłym roku. Zobaczymy je dopiero w maju 2022 roku.Zmiana daty premiery " Dungeons and Dragons " nie jest niespodzianką. Obraz miał bowiem pierwotnie pojawić się w kinach w listopadzie 2021 roku. Tę datę otrzymała jednak niedawno siódma część " Mission: Impossible ", która z kolei odstąpiła swoje miejsce kalendarzu widowisku z Chrisem Prattem "Dungeons & Dragons" to gra RPG licząca już 45 lat. Na początku lat 80. cieszyła się niezwykłą popularnością i wywołała niepokój w konserwatywnych środowiskach amerykańskich stając się (obok muzyki heavy-metalowej) przyczyną tzw. satanistyczne paniki, jaka ogarnęła Stany Zjednoczone. W 2014 roku debiutowała piąta edycja, która sprawiła, że gra cieszy się obecnie największą w swojej historii popularnością. Dowodem na to może być chociażby serial animowany "The Legend of Vox Machina". Projekt powstanie na bazie niezwykle popularnego cyklu "Critical Role". Na jego realizację na Kickstarterze zebrano prawie 11,4 mln dolarów, co jest piątą największą sumą zebraną na tym portalu.Szczegóły widowiska nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że za kamerą " Dungeons & Dragons " staną Jonathan Goldstein John Francis Daley , scenarzyścii reżyserzyCo ciekawe, zastąpili oni Chrisa McKaya , który zamiast " Dungeons & Dragons " wolał wyreżyserować The Tomorrow War , od którego to zaczął się cały łańcuszek zmian w kalendarzu premier Paramountu.