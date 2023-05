Peter Sarsgaard i Mackenzie Davis w horrorze o urażonej męskiej dumie. Co wiemy o ich nowym filmie?

Getty Images © David M. Benett

Mackenzie Davis podczas promocji filmu "Terminator: Mroczne przeznaczenie"

"The Damning of a Country Merchant" – co wiemy o filmie?

Ostatnie role Petera Sarsgaarda

Ostatnie role Mackenzie Davis

wystąpią w horrorze. Film będzie debutem reżyserskim– działającego na Brooklynie artysty, który napisał także scenariusz.Akcjabędzie się toczyć w 1910 roku w stanie Indiana. Film opowie historię patriarchy wiejskiej rodziny kupieckiej (w tej roli). Jego spokojne życie zakłóca pojawienie się charyzmatycznego przemysłowca, który w sekrecie uwodzi jego żonę (). Kiedy rosnące napięcie doprowadza do śmierci klienta, nadwyrężony autorytet i zraniona męskość bohatera wystawają go na działanie dziwacznych i przerażających sił powodujących niewyobrażalny chaos i strach.Reżyser i scenarzystato artysta wizualny, który w swoich projektach łączy malarstwo, fotografię i film. Chętnie eksploruje motywy mistycyzmu i psychologii. Aktualnie pracuje także nad serialem zatytułowanym. Jego bohaterem jest naciągacz, który zostaje uwikłany w świat spirytyzmu w Nowym Jorku lat 20. XX wieku.Projektzostanie przedstawiony podczas targów na zbliżającym się festiwalu w Cannes.zagrał ostatnio w dwóch serialach – skasowanym przez CBSoraz, opowiadającym o tytułowej chorobie w USA podsycanej przez koncerny Big Pharma. Na kinowych ekranach mogliśmy obejrzeć go w nominowanej do najważniejszych nagród poprzedniego sezonuoraz w widowisku. Jego głos mogliśmy usłyszeć także wduńskiego thrilleraAktualnie filmografięzamyka rola w miniserialu. Aktorka użyczyła też głosu jednej z bohaterek antologii. Na wielkim ekranie mogliśmy zobaczyć ją m.in. w thrillerze sci-fi, horrorzeczy komediach