BIULETYN: "Barry" dostaje trzeci sezon

HBO zamawia trzeci sezon serialu. [za: The Hollywood Reporter] Topher Grace dołączyli do obsady. Film będzie satyrą na temat amerykańskiej polityki. Bohaterem jest przebiegły strateg Demokratów, który ma za zadanie sprawić, by weteran wojenny został burmistrzem małego miasta w Wisconsin pozostającego od dekad pod kontrolą Republikanów. Polityczna walka jest niezwykle ważna dla obu partii, ponieważ Wisconsin jest jednym z tych stanów, których głosy elektorskie będą miały decydujące znaczenie podczas wyborów kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. [za: Collider & Deadline] Kate McKinnon zagra główną rolę w serialu Hulu. Wcieli się w postać kontrowersyjnej miliarderki Elizabeth Holmes, która w wieku 19 lat założyła firmę Theranos zajmującą się unowocześnieniem formuły pobierania i analizy krwi. Kobieta w krótkim czasie dorobiła się majątku w wysokości 4,5 mld dolarów. Jednak w 2016 roku magazyn Forbes obniżył wartość rynkową Holmes do zera - wszystko na skutek oskarżeń o to, że wyniki badań krwi wykonywanych przez Theranos są niedokładne. [za: Deadline] Shay Mitchell zajmie miejsce Lex Scott Davis w serialu stacji Hulu. Jest to historia kobiety porzuconej przez chłopaka. Musi wrócić do świata, który porzuciła na rzecz bycia bliżej swojego ukochanego. [za: Deadline] Jimmy Smits dołączył do obsady filmu. Głównym bohaterem musicalu jest mieszkaniec dzielnicy Manhattanu Washington Heights. Kiedy dziedziczy po zmarłej babce zwycięski los na loterię i miliony dolarów, postanawia zamknąć swój sklepik z winami i przenieść się na słoneczną plażę Dominikany. Akcja przedstawienia rozgrywa się w ciągu trzech dni, kiedy to główny bohater żegna się z sąsiadami i przyjaciółmi. Z czasem orientuje się, że przez ostatnie lata to oni byli jego rodziną, przez co czuje się całkowicie rozdarty i zaczyna wątpić, czy wyjazd jest najlepszym rozwiązaniem. [za: Collider] Paul Sparks zastąpi Garretta Hedlunda w roli Johna "Ace'a" Merrilla w drugim sezonie serialu. Sceny nagrane z Hedlundem trzeba będzie nakręcić raz jeszcze. Decyzja została uzasadniona względami artystycznymi. [za: Deadline] Guillermo Pfening dołączyli do obsady serialuszykowanego dla HBO przez Isabel Coixet. Będzie to opowieść o parze trzydziestolatków, którzy poznają się przez aplikację dla fanów jedzenia. [za: Deadline] Ted Malawer przygotuje scenariusz na podstawie książki. Jej bohaterami są: Alex (syn prezydent USA) i Henry (następca brytyjskiego tronu). Kiedy do sieci trafia zdjęcie, w którym widać, jak młodzi mężczyźni kłócą się, dochodzi do skandalu dyplomatycznego. Pr-owcy obu rządów wpadają na pomysł, by upozorować przyjaźń między mężczyznami. Kiedy Alex i Henry poznają się bliżej, ich wrogość zmienia się w uczucie równie intensywne - miłość. [za: Deadline]