Pięć Smaków: Japonia, Malezja i Tajwan w konkursie! Znamy skład People's Jury

Brutalna, ale i pełna słodyczy, opowieść o dorastaniu w Japonii, budząca skojarzenia z wczesnymi filmami Hirokazu Koreedy , której twórca operuje jednak osobistym, zaskakująco dojrzałym językiem. Rasowy dramat społeczny o bohaterach walczących o swoje marzenia na obrzeżach malezyjskiego społeczeństwa. Spojrzenie na rdzenną kulturę Tajwanu, zrealizowane przez pierwszą w historii reżyserkę z plemienia Atayalów. " Amiko ", "Bracia" i "Gaga" to filmy, które dowodzą talentu i wrażliwości początkujących reżyserów, a jednocześnie wiele mówią o dalekiej od ideału rzeczywistości, która ich otacza. Będzie je można obejrzeć podczas Pięciu Smaków w kinie i online!"Kochira Amiko", reż. Yusuke Morii, Japonia 2022, 104’[kino + online]Amiko to dziewczynka, która patrzy na świat inaczej niż jej rówieśnicy. Żyje w swojej głowie, lubi chodzić własnymi ścieżkami, a rzeczywistość kształtuje zgodnie z wewnętrzną narracją, objaśniając ją nieraz w magiczny sposób. Potrafi być i krnąbrna, i nieco naiwna, przez co w szkole uchodzi za wyrzutka. Teraz jej rzeczywistosć ma się mocno zmienić - jej matka jest ponownie w ciąży, życie rodzinne czekają poważne zmiany!Film Yusuke Moriiego to tylko z pozoru kolejna czuła opowieść o rodzinnych więziach. Japoński reżyser z zaskakującą jak na debiutanta dojrzałością skupia uwagę nie tyle na cieple domowego ogniska, ile na korzeniach systemowej przemocy, tkwiącej w obrębie szkolnego środowiska i toksycznych rodzinnych relacji."Fù dōu qīngnián" / "Abang Adik", reż. Jin Ong, Malezja 2023, 116’[kino + online]Abang i Adik pochodzą z Pudu Pasar, jednej z biedniejszych dzielnic Kuala Lumpur. Całe życie spędzili na jej głośnych i ciasnych uliczkach, w sercu miejskiego zgiełku. Młodszy Adik jest drobnym oszustem, niesłyszący Abang stara się wyrwać z prekariackiej rzeczywistości. Gdy pewnego dnia dojdzie do tragicznego wypadku, marzenia braci zaczną się oddalać, a ich relacja zostanie wystawiona na próbę."Bracia" to przede wszystkim portret Kuala Lumpur – gigantycznego kulturowego tygla, uginającego się od kontrastów, kolorów i zapachów. To też przepełniona empatią opowieść o słuchaniu i poświęcaniu uwagi drugiemu człowiekowi. Nic dziwnego, że "Bracia" są doceniani Nagrodami Publiczności na międzynarodowych festiwalach.reż. Leha Mebow, Tajwan 2022, 112’[kino + online]Plemię tajwańskich Atayalów od pokoleń dba o to, by ich kultura nie znikła z tożsamościowej mapy. Ich tradycję określa Gaga, zbiór zasad i przekonań, które wyznaczają kierunek kulturze plemienia – określają jej oddech, rytm i filozofię. W modernizującym się świecie pod największym znakiem zapytania stoi przetrwanie tej tradycji.W realistycznym portrecie jednej rodziny Leha Mebow składa hołd kulturze Gaga, wyzbyty jednak sentymentalizmu i nadmiaru czułości. To rzadki przykład kina etnograficznego, które odwołuje się także do emocji swoich bohaterów.Na Pięciu Smakach najlepszy film festiwalu od lat wybiera People's Jury. To dziewiątka znawców i pasjonatów kina, którzy przyjadą do Warszawy z całej Europy, by oglądać filmy i wziąć udział w intensywnym cyklu specjalnie opracowanych warsztatów filmoznawczych. Jury zostało wybrane z ponad 50 zgłoszeń, których poziom był niezwykle wysoki. Wszystkim serdecznie gratulujemy!Oto jurorzy 17. Pięciu Smaków:Pelin ÇılgınKanako FujitaKiki HuangJakub IglickiMagdalena NieświecOlivia PoppIga RatajczakEliana ResnickJakub Wanat17. edycja festiwalu odbędzie się w formule hybrydowej:- online, w całej Polsce:2023, online- w kinach: 12023, Warszawa, Kino Muranów, KinotekaDostępne są dwa rodzaje karnetów:, w cenie 350 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. W programie znajdzie się co najmniej 37 filmów pełnometrażowych. Liczba karnetów jest ograniczona., w cenie 190 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Online dostępnych będzie co najmniej 27 filmów z programu festiwalu. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu.Posiadaczy karnetów Pięć Smaków Kino+Online będzie obowiązywała rezerwacja miejsc na seanse kinowe. Rezerwacji będzie można dokonać za pośrednictwem prostego serwisu, dostępnego z każdego komputera i urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.Od 26 października, kiedy to ogłoszony zostanie pełny program festiwalu, można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Więcej na stronie piecsmakow.pl