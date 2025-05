Jeszcze więcej "Teda". Film, serial i... animacja?

"Ted" w świecie animacji – co wiemy?

Za produkcję nowego serialu animowanego ma odpowiadać ekipa, której zawdzięczamy sukces serialu aktorskiego – Paul Corrigan Brad Walsh (scenarzyści między innymi " Współczesnej rodziny ") oraz rzecz jasna Seth MacFarlane . Twórca i pomysłodawca " Teda " powróci też jako głos wyjątkowego misia.Jak wynika z informacji, nowy serial animowany będzie połączony fabularnie nie z serialem stacji Peacock, a z pełnometrażowymi filmami aktorskimi. Jego akcja ma rozgrywać się niedługo po wydarzeniach z " Teda 2 ", a do swoich ról powrócą głosowo wszyscy kluczowi aktorzy pamiętani z kina. Deadline potwierdza, że w nowym serialu usłyszymy więc Marka Wahlberga (John), Amandę Seyfried (Sam) oraz Jessicę Barth (Tami-Lynn). Do obsady dołączą też nazwiska niezwiązane z filmowymi przygodami pluszaka: Kyle Mooney (" Sąsiedzi 2 ") oraz Liz Richman , którą mogliśmy oglądać w serialowym " Tedzie ".Przypomnijmy, że jakiś czas temu Peacock ogłosił też, że aktorski serial " Ted " otrzyma kolejny sezon. Do decyzji o kontynuowaniu " Teda " z pewnością przyczyniły się dobre wyniki oglądalności. Od swojej premiery w styczniu zeszłego roku przez kolejne dwa miesiące był najchętniej oglądanym serialem komediowym w Stanach Zjednoczonych. Okazał się też najpopularniejszą produkcją oryginalną platformy Peacock w jej historii.Akcja pierwszego, 7-odcinkowego sezonu " Teda " rozgrywa się w 1993 roku, osiem lat po tym, jak mały John w noc wigilijną zamarzył o mówiącym misiu. Na pluszaka spadała wielka sława, która szybko zdążyła przeminąć. Został mu jedynie jego najlepszy przyjaciel, już 16-letni John, który mieszka w Bostonie ze swoimi rodzicami i kuzynką. Ted nie ma może najlepszego wpływu na Johna, ale kiedy przychodzi co do czego, jest on gotów zrobić wszystko, by pomóc swoim bliskim.