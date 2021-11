Pięć Smaków: Sekcja olimpijska, czyli 7 filmów online, które dostarczą Wam sportowych emocji

Szczegółowy program Sekcji olimpijskiej:

Jeszcze do 29 listopada na platformie piecsmakow.pl trwa Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Dla publiczności w całej Polsce dostępnych jest ponad 40 filmów, a jednym z tegorocznych bloków tematycznych jest Sekcja olimpijska.Sport to nie tylko walka o punkty i medale: pasja pokonywania własnych ograniczeń, pulsujące tętno rywalizacji, uparte dążenie do celu i jasne reguły gry, pozwalające nadać porządek chaotycznej rzeczywistości. Czy to nie brzmi jak doskonały materiał dla kina?– podkreślają organizatorzy festiwalu.Najlepsze azjatyckie filmy gatunku kina sportowego zostały starannie wybrane spośród dziesiątek tytułów. Są to obrazy często oparte na faktach, które oprócz emocjonujących historii o ludziach, którzy dokonali niemożliwego, są również o tym jak wielką moc potrafi mieć sport. Są to obrazy często oparte na faktach, które oprócz emocjonujących historii o ludziach, którzy dokonali niemożliwego, są również o tym jak wielką moc potrafi mieć sport. Wszystkie opowiadają również o społecznej i politycznej rzeczywistości Azji. Wojowniczka ", reż. Jero Yun , Korea Południowa 2020Jina, młoda kobieta, która właśnie zakończyła kurs adaptacyjny dla uchodźców z Korei Północnej, stara się znaleźć swoje miejsce w południowokoreańskim społeczeństwie. Podejmując dorywczą pracę w siłowni, w której trenują bokserzy, nie spodziewa się, że to właśnie sport może dać jej szansę na zrealizowanie planów - i przestrzeń dla głęboko skrywanych emocji. Jesteśmy mistrzami ", reż. Chang Jung-chi , Tajwan 2019Porywająca, doskonale skrojona historia dwóch braci, dla których koszykówka staje się sensem życia i drogą do wyjścia z marnego życiowego startu. Jeden trafia jednak do elitarnej szkoły i szybko staje się gwiazdą, drugi - do drużyny, której grozi rozwiązanie. Szalenie popularna w Tajwanie Licealna Liga Koszykówki (HBL) staje się tłem dla emocjonującej opowieści o solidarności w sporcie i emocjonalnych wyzwaniach, stojących przed zawodnikami. Pół kroku ", reż. Steve Chan Chi-fat , Hongkong 2016Film oparty na prawdziwej historii Shatin Martins, szkolnego zespołu z cieszącej się nienajlepszą sławą dzielnicy, który w latach 80. odniósł zaskakujący sukces. Bohaterowie filmu to w większości chłopcy o trudnych życiowych doświadczeniach, dla których członkostwo w drużynie staje się przełomowym życiowym doświadczeniem. Historia ich uporu, wytrwałości i nadziei, utrzymującej się wbrew wszelkim przeciwnościom, to zarazem tożsamościowa opowieść o współczesnym Hongkongu. Jesteśmy Molukańczykami ", reż. Angga Dwimas Sasongko , Indonezja 2014Kiedy na Molukach, we wschodniej Indonezji, wybucha krwawy konflikt religijny, taksówkarz Sani z przerażeniem patrzy, jak giną w nim także dzieci. Postanawia uratować przynajmniej je i zakłada drużynę futbolową, poświęcając jej coraz więcej czasu i energii. Ale czy młodzi z obu stron barykady będą chcieli kopać piłkę, zamiast walczyć ze sobą na ulicach? Oparta na faktach, niezwykła i inspirująca historia o sile sportu i potrzebie wspólnoty. Król fauli ", Kim Jee-woon , Korea Południowa 2000Dae-ho, nieśmiały urzędnik bankowy wiedzie monotonną egzystencję, której rytm wybijają kolejne problemy w pracy. W akcie desperacji puka do wrót klubu wrestlingowego, gdzie spotka ludzi, jakich wcześniej nie znał. Ale czy kariera w tym widowiskowym, brutalnym sporcie to na pewno dobry pomysł? Czy Dae-ho zostanie królem ringu, zrewanżuje się przełożonemu i wyzna wreszcie koleżance, że jest w niej zakochany? Gęsta, niepokojąca tragikomedia od mistrza kina koreańskiego ze znakomitym Songiem Kang-ho na początku kariery. Niebieski narożnik ", reż. Keisuke Yoshida , Japonia 2021Boks to nie tylko kariera, ale także pasja i sposób na życie. Urita wychodzi na ring, mimo że przegrywa wszystkie swoje walki. Ogawa to dla odmiany wielki talent, w drodze ku mistrzostwu z łatwością nokautujący kolejnych przeciwników. Dlaczego przyjaciele decydują się na ten sport, poświęcając czas i zdrowie? Reżyser odpowiada na to pytanie w subtelny, słodko-gorzki sposób, pozwalając nam poczuć zapach sali treningowej i emocje towarzyszące byciu pomiędzy narożnikami. "Blue Corner" to świeży, mądry film o potrzebie rywalizacji i wygrywania. Puste ręce ", reż. Chapman To , Hongkong 2017Mari wychowywała się z karate od kiedy była mała - jej ojciec prowadził w domu dojo, intensywnie ją trenując. Kiedy stary mistrz umiera, Mari chce szybko zlikwidować salę treningową, by przywrócić mieszkanie do normalnego stanu. Okazuje się, że nie będzie to łatwe - połowa dojo ojciec przepisał swojemu byłemu uczniowi. Stawia on Mari ultimatum, które sprawi, że będzie ona musiała wrócić na matę... "Puste ręce" to świetnie sfilmowany, nietypowy film sztuk walk z wybitną kreacją Stephy Tang.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków17-29 listopada – onlineKarnety i bilety w sprzedaży od 26 października online pod adresem: piecsmakow.pl