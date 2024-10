Pierwszy festiwal seriali w Polsce już w grudniu – rusza BNP Paribas Warsaw SerialCon

Serial - najchętniej oglądany kontent audiowizualny na świecie

Nagrody dla branży serialowej

Seriale w salach kinowych i spotkania z twórcami

Miasteczko Serialowe i aktywności dla uczestników

5 dni serialowych emocji

Program i szczegóły

BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym festiwalem seriali w Polsce. A jak dobrze wiemy, boom na seriale trwa nieprzerwanie od ponad dekady - tłumaczy Szymon Miszczak, dyrektor Festiwalu i prezes Fundacji OFF CAMERA. Naszym celem jest połączenie publiczności, serwisów streamingowych oraz twórców seriali, a także, a może przede wszystkim stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjać rozwojowi branży serialowej w naszym kraju i ją promować. To dlatego stworzyliśmy pierwszy polski konkurs na Serial Roku. Wybór miejsca również nie jest przypadkowy - Warszawa jest bowiem centrum, hubem polskiego serialu, a równocześnie miejscem akcji wielu rodzimych produkcji – dodaje Szymon Miszczak.Festiwal BNP Paribas Warsaw SerialCon potrwa aż pięć dni i odbywać się będzie w siedmiu salach kinowych oraz w przestrzeniach wspólnych Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki. To kultowe miejsce na kulturalnej mapie miasta - łączy 50 lat tradycji i atmosferę powojennej Warszawy z współczesnym standardem sal projekcyjnych. A możliwość obejrzenia seriali w przestrzeniach kinowych to nie lada gratka – taka możliwość nie zdarza się zbyt często. Festiwal ma ambicję to zmienić.BNP Paribas Warsaw SerialCon wprowadza na polski rynek prestiżowe nagrody, skierowane do rodzimej branży serialowej. W pierwszej edycji konkursu międzynarodowe, niezależne jury oceni polskie produkcje serialowe wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nagrody przyznane zostaną w aż ośmiu kategoriach:- Serial Roku 2024,- Najlepsza reżyseria,- Najlepsza rola męska,- Najlepsza rola żeńska,- Najlepszy scenariusz,- Najlepszy operator,- Najlepsza reżyseria obsady,Wręczona zostanie także Nagroda Publiczności.BNP Paribas w ramach #WeLoveCinema od ponad 100 lat wspiera kinematografię, której naturalnym rozwinięciem stały się tak popularne dziś i chętnie oglądane seriale. Z tym większą satysfakcją więc wsparliśmy inicjatywę BNP Paribas Warsaw SerialCon, czyli festiwal o zupełnie nowym formacie. W pełni wpisuje się on w wartości naszego banku: w programie tego wydarzenia można znaleźć produkcje, które przełamują stereotypy i wspierają przesłanie o sile różnorodności, a także te, które w swojej krótkiej formie potrafią esencjonalnie ukazać ogromne emocje towarzyszące najważniejszym wydarzeniom, tak w życiu jednostek, jak i całych społeczeństw. Pięć różnorodnych sekcji festiwalu zaprezentuje liczne seriale, które poruszają ważne dla nas, a zapewne również dla dużej grupy widzów sprawy, łącząc przy tym różne nurty i sfery kulturowe. Jestem przekonany, że to wydarzenie unaoczni nam, jak sztuka serialowa zmieniała się przez lata i jak dziś współgra z szerszym światem kultury - mówi Darek Maciołek, dyrektor zarządzający Pionu Komunikacji, Marketingu i Zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas.Od południa do godzin nocnych, bo w programie zaplanowałam także nocne maratony serialowe, sale Kinoteki będą miejscem wielu serialowych emocji – zapowiada Kaja Szafrańska, dyrektorka programowa BNP Paribas Warsaw SerialCon. Od wielu miesięcy pracujemy nad programem, w którym znajdą się zarówno nowości, pokazy premierowe i przedpremierowe, jak i klasyki, które moglibyśmy oglądać w kółko w domowym zaciszu. Ale… nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć ich w salach kinowych i w takiej atmosferze! – dodaje Szafrańska. - A zapewniam państwa, że oglądanie seriali na dużym ekranie to zupełnie inne doświadczenie, które zaciera granicę między serialem a filmem.W programie BNP Paribas Warsaw SerialCon zaplanowano pięć sekcji serialowych:- "Serialowa Warszawa" to przegląd najważniejszych tytułów w historii polskiego serialu, ukazujących stolicę z perspektywy twórców, aktorów oraz scenografów, a także przemian historycznych i kulturowych kilku ostatnich dekad- "Polonica" przybliży wątki polskie w zagranicznych produkcjach, jak i sukcesy polskich seriali i aktorów na świecie w kontekście rosnącego znaczenia polskiej branży serialowej w skali międzynarodowej- W sekcji "Poza schematem" zostaną zaprezentowane produkcje przełamujące stereotypy, promujące różnorodność i przekraczające ramgatunkowe. W programie znalazły się produkcje, które nie tylko przełamują utarte wzorce, ale również edukują społecznie- "Multiwersum" zgłębi przenikanie się różnych gatunków kultury popularnej i ich wpływ na współczesne seriale. Zaprezentujemy tytuły inspirowane grami wideo, podcastami, kreskówkami, wątkami z twittera (dziś X), a także remake’i i rebooty serialowe, czy adaptacje literatury- Natomiast "Retro" zabierze widzów w podróż przez kultowe seriale, pokazując ewolucję tego gatunku na przestrzeni lat i to jak duży wpływ mają one na współczesne produkcjePokazy seriali to jednak nie wszystko, co zaplanowali organizatorzy BNP Paribas Warsaw SerialCon. W Sali Starzyńskiego w Kinotece, głównej lokalizacji festiwalu, powstanie specjalna przestrzeń zaaranżowana przez serwisy streamingowe. Będą to interaktywne i dynamiczne przestrzenie, które zaoferują atrakcje inspirowane popularnymi serialami. Wstęp do nich będzie całkowicie bezpłatny.Z kolei tuż przed Kinoteką powstanie Miasteczko Serialowe, które z pewnością przyciągnie uwagę przechodniów i fanów seriali. To tętniące festiwalową energią miejsce zaprosi wszystkich do zanurzenia się w świat serialowych emocji, które czekają na uczestników wewnątrz Kinoteki.Trwające pięć dni wydarzenie obfitować będzie w szereg różnorodnych działań:• Pokazy w kinach i nocne maratony serialowe - projekcje konkursowe, pozakonkursowe, często połączone ze spotkaniami z twórcami (Q&A), w tym kluczowe pokazy premierowe.• Panele dyskusyjne - przekrojowe tematy z udziałem polskich i zagranicznych gości (aktorzy, reżyserzy, producenci, dziennikarze, blogerzy serialowi, naukowcy zajmujący się kulturą popularną).• Spotkania z twórcami - łączenie fanów z ich ulubionymi aktorami i tworzenie okazji do bliższego poznania zakulisowego świata seriali.• Wykłady i warsztaty edukacyjne dla fanów seriali.• Spotkania branżowe w ramach sekcji SerialCon Industry.Szczegółowy program wydarzenia zostanie zaprezentowany w połowie listopada. Wtedy też do sprzedaży poprzez stronę www.warsawserialcon.pl trafią bilety i karnety. Już teraz warto dołączyć do mediów społecznościowych BNP Paribas Warsaw SerialCon, gdzie organizatorzy będą przekazywać kolejne informacje i odsłaniać tajemnice programu:- Facebook: https://www.facebook.com/bnpparibaswarsawserialcon - Instagram: https://www.instagram.com/bnpparibaswarsawserialcon Dołącz do pierwszego festiwalu seriali w Polsce – BNP Paribas Warsaw SerialCon jużOrganizatorem wydarzenia jest Fundacja OFF CAMERA, zaś partnerem miasto stołeczne Warszawa. Partnerem tytularnym festiwalu jest Bank BNP Paribas.