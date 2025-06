Gwiazda "Gladiatora" w nowym "Nieśmiertelnym"!

Może być tylko jeden "Nieśmiertelny"

Getty Images © Daniele Venturelli



Zwiastun filmu "Kraven Łowca", w którym wystąpił Russell Crowe

Film będzie remakiem obrazuz 1986 roku. Oryginał wyreżyserował Russell Mulcahy, a główne role zagrali Christopher Lambert Clancy Brown . To opowieść o szkockim wojowniku, który okazuje się jednym z tzw. nieśmiertelnych - ludzi, których nie można w zwyczajny sposób zabić. Walczą oni ze sobą w odwiecznej rozgrywce o mityczną nagrodę. Zdobędzie ją ten, który pozostanie ostatnim żyjącym nieśmiertelnym.Zdjęcia do nowego filmu mają ruszyć pod koniec września lub na początku października. Jego gwiazdą jest, który już zapuścił włosy na potrzeby widowiska. Nowy "look" zaprezentował właśnie na festiwalu w Taorminie, a wy możecie go obejrzeć poniżej:Teraz Collider podaje, że do obsady dołączył("Kraven Łowca")., a jedynie, że jest to jedna z istotnych postaci filmu. Wielu fanów przekonanych jest, że przypadnie mu w udziale rola Juana Sánchez-Villalobosa Ramíreza, czyli mentora głównego bohatera, którego w oryginalne zagrał Sean Connery . Trzeba jednak pamiętać, że reżyserzapowiadał w wywiadach, że nie będzie kurczowo trzymał się oryginału i na ekranie zobaczymy też nowych nieśmiertelnych. Crowe być może będzie jednym z nich.Za widowisko odpowiada Chad Stahelski . Ma on w planach całe filmowe uniwersum.