Wreszcie! Scenariusz "The Batman: Part II" jest już gotowy!

"Batman 2" jednak powstanie. Scenariusz trafi na biurko Jamesa Gunna

Zobacz zwiastun filmu "Batman"

Pierwszymiał swoją premierę ponad trzy lata temu. Widowisko okazało się sukcesem zarabiając. Kwota ta była w tym czasie nie do osiągnięcia przez żaden tytuł głównej serii DC wprowadzony po pandemii COVID-19. Najbliższy tego wyniku był drugi " Aquaman ", który zarobił prawie 440 milionów dolarów.Początkowo wydawało się, żetrafi szybko o realizacji. Czas mijał, Reeves zaczął zapowiadać kolejne projekty swojego mini-uniwersum, z których jeden – serial– został zrealizowany. W efekcie ciągle słyszeliśmy doniesienia o tym, że data ukończenia scenariusza przesuwana jest w przyszłość.Teraz wszystko się zmieniło.. Teraz to od nich będzie zależeć przyszłość projektu. James Gunn publicznie stara się pokazać jako sojusznik Reevesa . Głośno broni go przed atakami zniecierpliwionych fanów, którzy nie mogą się już doczekać drugiego. W najnowszym wywiadzie opublikowany w Entertainment Weekly Gunn wyraźnie stwierdza:Jednak Belloni twierdzi, że w studiu panowało zniecierpliwienie opóźnieniami. Podobno była nawet rozważana opcja odebrania projektu Reevesowi.