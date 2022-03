Platforma Netflix zawiesza swoje usługi na terenie Rosji

Netflix zawiesza usługi w Rosji

Netflix bez rosyjskich produkcji i propagandy

Kadr z serialu "Zato"



Nie tylko Netflix. Kto jeszcze odwołał premiery na terenie Rosji?

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę platforma Netflix zawiesza swoje usługi w Rosji. W zeszłym tygodniu streamingowy gigant zawiesił wszystkie projekty realizowane na terenie Rosji, teraz idzie o krok dalej.Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Netflix rozwiąże kwestię refundacji subskrypcji opłaconych z wyprzedzeniem przez klientów z Rosji. Platforma ma podobno mniej w kraju niż milion użytkowników. Wystartowała tam dopiero w zeszłym roku.Nie jest to pierwszy gest solidarnościowy ze strony Netfliksa. W zeszłym tygodniu platforma wstrzymała produkcję realizowanych na terenie Rosji produkcji. Wśród nich znalazł się m.in. utrzymany w stylistyce neo-noir serial "Zato" w reżyserii Daryi Zhuk Stanislava Libina . Jego bohaterowie – dziennikarka Kristina i policjant Daszkin – mieli prowadzić śledztwo w sprawie dziecka, które w latach 90. zaginęło w jednym z miast o ograniczonym dostępie. W planach Netliksa była też premiera serialu "Anna K", współczesnej adaptacji "Anny Kareniny" Lwa Tołstoja , do której zdjęcia zakończono w ubiegłym roku. Miała to być pierwsza oryginalna rosyjska produkcja Netfliksa.Serwis oparł się też próbie uczynienia z niego tuby propagandowej. 1 marca na terenie Federacji Rosyjskiej zaczęły obowiązywać nowe regulacje medialne, które ustalono w listopadzie ubiegłego roku. Na ich podstawie każdy podmiot streamingowy notujący dziennie więcej niż 100 tysięcy aktywnych subskrybentów został zobligowany do emitowania państwowych kanałów telewizyjnych. Netflix, mający w Rosji aż milion subskrybentów, musiałby nadawać m.in. programy Kanału Pierwszego publicznej telewizji, kanału informacyjnego Rossija24 oraz TV Ocalony, czyli tematycznego kanału rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Serwis odmówił respektowania nowego prawa z uwagi na wojnę w Ukrainie.Netflix nie jest pierwszym dystrybutorem, który zamyka się na Rosję. Na wstrzymanie premier swoich filmów zdecydowali się m.in. studia Disney, Warner Bros. Sony, Universal i Paramount.