BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane: Już dziś spotkanie z twórcami "Wróbla"

Spotkanie organizowane jest podczas 18. edycji BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane – najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, w ramach środowej sekcji MADE IN POLAND by LOTTO. To okazja nie tylko do rozmowy o kulisach powstania filmu, ale także do bliższego poznania jego twórców i inspiracji, które wpłynęły na powstanie tej poruszającej produkcji.W kameralnej atmosferze sopockiej kawiarni Koło Molo, zlokalizowanej na Placu Zdrojowym, tuż obok fontanny, przy słynnym napisie MOLO, widzowie będą mogli dowiedzieć się, jak powstawał " Wróbel ", zadać pytania twórcom i posłuchać o ich filmowych doświadczeniach. To doskonałe uzupełnienie festiwalowych seansów i prawdziwa gratka dla miłośników polskiego kina.A o godz. 22:00 organizatorzy zapraszają na projekcję filmu " Wróbel " na sopockim molo. W Giżycku i Zakopanem seans rozpocznie się o godz. 21:30.Kolejnymi atrakcjami festiwalu w nadchodzącym czasie będą:30 lipca – spotkanie z twórcami filmu " Światłoczuła " w Giżycku - m. in. Matylda Giegżno - rola główna15 sierpnia – Silent disco z DJ Wiką w Sopocie16 sierpnia – spotkanie z twórcami filmu " Vika! " w Sopocie - DJ Wika - rola główna, Agnieszka Zwiefka - reżyseriaFestiwal trwa przez całe wakacje do 31 sierpnia, a pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów dostępne są na stronie www.kinoletnie.pl