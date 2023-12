50 milionów sprzedanych PlayStation 5! Sony ma powody do radości

Firma Sony ogłosiła, że od czasu premiery w końcu 2020 roku, sprzedała 50 milionów konsol PlayStation 5. To osiągnięcie stanowi ważny punkt zwrotny w historii tej konsoli, podkreślając jej rosnącą popularność na rynku.



Jeszcze w lipcu firma Sony informowała o sprzedaży ponad 40 milionów konsol PS5. Tak znaczny wzrost sprzedaży w krótkim czasie świadczy o zwiększeniu dostępności konsoli na rynku, co było dużym wyzwaniem ze względu na wcześniejsze problemy z łańcuchem dostaw.



Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, wyraził wdzięczność dla graczy, którzy dołączyli do "podróży PS5". Podkreślił, że zbliżający się sezon świąteczny będzie pierwszym od czasu premiery konsoli, kiedy dostępność PS5 na rynku będzie pełna, umożliwiając każdemu chętnemu jej zakup.



Chociaż PS5 osiągnęła 50 milionów sprzedanych egzemplarzy zaledwie tydzień wolniej niż PS4, jest to nadal imponujące, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią i problemami w łańcuchu dostaw.



Jak zauważa Financial Times, dane z Ampere Analysis wskazują, że sprzedaż PlayStation wzrosła o 65 procent do 22,5 miliona jednostek w tym roku. Jest to znacznie lepszy wynik niż konkurencyjnych konsol Nintendo Switch i Xbox, których sprzedaż spadła odpowiednio o 18 i 15 procent. Wskazuje to na możliwość osiągnięcia przez Sony celu sprzedażowego 25 milionów konsol do marca 2024 roku.



Reasumując, PlayStation 5 nie tylko osiągnęła imponujący kamień milowy w sprzedaży, ale również umacnia swoją pozycję jako lidera na rynku konsol. Z pełną dostępnością na świąteczny sezon i imponującymi wynikami sprzedaży, PS5 wyróżnia się jako kluczowy gracz w branży gier wideo.