Box Office USA: Dinozaury rządzą w kinach. Mocny start "Jurassic World: Odrodzenie"

Według najnowszych szacunków tylko w weekendzarobił 91,5 mln dolarów. To oznacza, że na koniec tygodnia ma na koncie już 147,3 mln dolarów. Przypomnijmy, że jeszcze w czwartek prognozy amerykańskie mówiły o wyniku o 20 milionów dolarów niższym.Jeśli szacunki się potwierdzą,. Lepiej poradziły sobie tylko(157,1 mln dolarów) oraz(152,4 mln).Nieźle na widowisko z budżetem w wysokości 180 milionów dolarów.Dobrze radzi sobie także ubiegłotygodniowa nowość,Tegoroczny Dzień Niepodległości zapamiętają także w wytwórni Universal.właśnie pokonał wynik animowanego oryginału i z kwotą 224 milionów dolarów. Przynajmniej w USA.Z koleijuż za chwilę zostanie. Potrzebuje około 400 tysięcy dolarów, by z tej pozycji zepchnąćPierwszą dziesiątkę zamyka z kolei kultowy. Najnowsze wznowienie zarobiło w weekend ponad milion dolarów. Łącznie daje to filmowi 5,8 mln dolarów.Na najbliższy piątek zaplanowana jest tylko jedna duża premiera. To widowisko DC