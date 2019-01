Plotka: Disney w końcu będzie mieć latynoską księżniczkę?

Page Six, plotkarska kolumna gazety "The New York Post", donosi, że Disney w końcu stworzy animację, której główną bohaterką będzie Latynoska. Ma to być sequel/spin-offWedług Page Six w projekt zaangażowany jest Lin-Manuel Miranda , który już od dłuższego czasu współpracuje z Disneyem. Był współautorem muzyki do, a ostatnio mogliśmy go oglądać w. Wiarygodności tej plotce dodaje fakt, że Miranda naprawdę pracuje nad animacją razem z reżyseremDisney nie ma jeszcze oficjalnie wśród swoich księżniczek Latynoski. Co prawda jest serialowa Elena z Avaloru, której głosu użycza urodzona na Dominikanie Aimee Carrero . Jednak Disney nigdy nie potwierdził, że Elena jest Latynoską, a jedynie, że serial inspirowany jest kulturą i folklorem Ameryki Łacińskiej.