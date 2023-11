Polska "Apolonia, Apolonia" liderem nominacji nagród dokumentalistów

Kto ma szanse na nagrody dokumentalistów?

"Apolonia, Apolonia" - zwycięzca Millennium Docs Against Gravity walczy o nagrody

Nagrody IDA zostaną wręczone na uroczystej gali 12 grudnia.: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy montaż oraz najlepszy scenariusz.Jednym z najpoważniejszych rywali dla polskiego dokumentu jest koprodukcja RPA i Kolumbiiw kategoriach: film, reżyseria i scenariusz.Równieżzdobyła koprodukcja marokańsko-francusko-katarska. Film walczy o nagrody w kategoriach: film, reżyseria, scenariusz.Nominacje do IDA nie są pierwszymi sukcesami filmuDokument został takżejest opowieścią o dorastaniu i egzystencjalną podróżą do umysłu młodej kobiety - jej przekonań o seksualności, sztuce, ideałach i miłości oraz o tym, jak ich doświadczała i jak się zmieniały. W filmie podążamy za Apolonią Sokół , która opuszcza Danię i przeprowadza się do swojego rodzinnego miasta, Paryża, by tam zostać malarką. To droga osobistego i artystycznego rozwoju francusko-polskiej malarki: od dojrzewania talentu aż po przejście na komercyjną stronę świata artystycznego.