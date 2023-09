Pora na powrót nowozelandzkiej klasyki. "Tylko instynkt" doczeka się kontynuacji

"Tylko instynkt" doczeka się kontynuacji. Co o niej wiemy?

Film " Tylko instynkt ", nagrodzony m.in. na festiwalu w Wenecji w 1994 roku, to adaptacja powieści Alana Duffa "Once Were Warriors". Jej kontunuacja, nad którą właśnie praucje autor, będzie nosiła tytuł "Once Were Warriors: Generations". Zostanie ona przeniesiona na ekran w formie serialu.Bohaterowie oryginału to członkowie wywodzącej się spośród maoryskich wojowników rodziny Heke. Ze względu na pochodzenie etniczne musieli mierzyć się z licznymi problemami społecznymi. Akcja "Generations" będzie się toczyć współcześnie, tj. 30 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej powieści.– powiedział Alan Duff Z kolei producenci tak przedstawiają swoją wizję: