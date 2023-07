Poznaj wakacyjne oferty Allegro dla łowców okazji

Więcej korzyści dla użytkowników Allegro Smart!

Walizka średnia WITTCHEN ABS 56-3A-312 65 l

Basen stelażowy okrągły Bestway 396 x 396 cm

Saturator SodaStream Terra czarny + butelki

Składany grill elektryczny Tefal GC 3050 czarny 2000 W

Rower miejski Goetze Mood rama 18 cali 28 kremowy

Okazji jest znacznie więcej

Jeszcze lepiej, jeśli używacie Allegro Smart! – wówczas możecie skorzystać z nielimitowanych darmowych dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru (w przypadku zamówień za minimum 45 zł) oraz przesyłek kurierskich do domu (dotyczy zamówień za co najmniej 65 zł). Możecie wybierać spośród setek produktów z najpopularniejszych kategorii, m.in. elektronika, zdrowie i uroda czy sport i wypoczynek. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.A to nie wszystko! Użytkownicy aplikacji Allegro posiadający Allegro Smart!, Smart! Student lub Smart! na Start! już teraz mogą kupić bilety na wyjątkowe wydarzenie – trasę koncertową Janna! Bilety w przedsprzedaży będą dostępne już 11 lipca od 12:00 do 13 lipca do godziny 11:00 lub do wyczerpania ich puli. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ Jeśli jesteście amatorami wojaży, wiecie, że dobra walizka to podstawa. Ta marki Wittchen ma wszystko, by stać się niezawodną towarzyszką podróży: odporne na zarysowania tworzywo ABS chroni jej zawartość, cztery łożyskowe koła stabilizują i ułatwiają przemieszczanie, a zamykane na suwak kieszenie pomagają optymalnie zagospodarować przestrzeń. Dodatkowo możecie wybierać spośród kilkunastu kolorów – od eleganckich szarości i granatu po energetyczny róż.Letnie upały dają się Wam we znaki? Nic tak nie orzeźwia jak wypoczynek nad wodą. Jeśli nie mieszkacie w pobliżu morza lub jeziora, lub po prostu wolicie wypoczywać w zaciszu przydomowego ogrodu, pomyślcie o własnym basenie. Może to być na przykład okrągły basen stelażowy marki Bestway. Jest nie tylko szybki w montażu i równie łatwy do spakowania po zakończeniu sezonu, ale również bezpieczny – nie ma ostrych narożników ani krawędzi. Co więcej, wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na rozdarcia materiału PCV.Lubicie napoje gazowane, ale chcecie też dbać o planetę? Nic prostszego! Wystarczy jeden przycisk, a saturator SodaStream Terra zmieni Waszą wodę w gazowaną. Statystyki mówią, że dzięki niemu możecie wyeliminować nawet 1789 plastikowych butelek – ta liczba robi wrażenie! Elegancki dizajn sprawia, że urzędzenie idealnie pasuje do każdego wnętrza – możecie postawić je zarówno w kuchni, jak i pomieszczeniu biurowym. Co więcej, działa bez użycia prądu, nie musicie się więc martwić rachunkami.P.S. Polecamy zaopatrzyć się też w zestaw syropów smakowych SodaStream. Pozwolą Wam one stworzyć smakowite koktajle.Skoro zadbaliśmy już o napoje, czas na grilla! Ze składanym grillem elektrycznym Tefal GC 3050 przygotujesz posiłki w mgnieniu oka. Dzięki funkcji barbecue, która umożliwia rozłożenie urządzenia, doskonale sprawdzi się ono także podczas spotkań w większym gronie. A po skończonej uczcie, możesz po prostu włożyć płytę do zmywarki, przy okazji oszczędzając czas i energię. Tak, to takie proste!Na koniec coś dla tych, którzy wolą aktywnie spędzać czas. Rower miejski marki Goetze to wyjątkowe połączenie pięknego dizajnu z funkcjonalnością. Geometryczna konstrukcja ramy oraz miękkie, szerokie siodełko sprzyjają komfortowi jazdy. Doskonale sprawdzi się podczas miejskich wycieczek, a dzięki dołączonemu do zestawu koszowi ułatwi codzienne zakupy.A to tylko kilka z setek ofert, jakie znajdziecie w letniej kampanii Allegro! Jeśli szukacie dobrych okazji, gwarantujemy, że złowicie je na https://allegro.pl/kampania/lato