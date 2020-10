Premiera "Cyberpunk 2077" przesunięta. Zagramy w grudniu

Fani, którzy z niecierpliwością czekają na " Cyberpunk 2077 ", znów muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak poinformowało właśnie CD Project RED, premiera gry została ponownie opóźniona. Nowa data premiery to 10 grudnia 2020 roku. Przeczytajcie oficjalne oświadczenie:Wiadomo też już, że gra "Cyberpunk 2077" będzie działała na konsolach nowej generacji, które zadebiutują pod koniec tego roku. W przypadku Xboksa Series X gra nie tylko uruchomi się w ramach wstecznej kompatybilności, ale i otrzyma wsparcie dla usługi Smart Delivery. Oznacza to, że kiedy CD Projekt RED przygotuje wersję "Cyberpunk 2077" wykorzystującą pełną moc konsoli Xbox Series X to jako posiadacze wydania na Xbox One otrzymacie ją zupełnie za darmo. Nie wiemy na tę chwilę czy taką funkcjonalność planuje też Sony w swoim PlayStation 5, ale na bank "Cyberpunk 2077" uruchomi się na nim dzięki wstecznej kompatybilności.