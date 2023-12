CDP RED doda do "Cyberpunka 2077" coś na co gracze czekali od dnia premiery

Jedną z najważniejszych, i jednocześnie najbardziej wyczekiwanych atrakcji będzie system metra, znany w grze jako NCART, który umożliwi graczom przemieszczanie się po mieście i podziwianie jego widoków. Dodatkowo, Radioport zapewni możliwość słuchania muzyki niezależnie od tego, czy znajdujemy się w pojeździe. Aktualizacja wprowadzi także opcję zapraszania przez graczy ich wirtualnych partnerów na "czas razem" w apartamencie V.Szczególną uwagę zespół CD Projekt RED poświęcił ulepszeniom w późniejszej fazie gry, zwłaszcza podczas starcia z Adamem Smasherem, teraz wyposażonym w Sandevistan, znany z " Cyberpunk: Edgerunners ". Pojawią się również nowe pojazdy, takie jak Porsche 911 Cabriolet, ulepszony model sterowania motocyklami, a także pomniejsze usprawnienia, w tym większe czcionki w grze oraz możliwość wyłączenia limitu czasu w mini-grze Breach Protocol.Co istotne, aktualizacja 2.1 będzie dostępna od 5 grudnia na wszystkich platformach. Wydanie to zbiega się z premierą "Cyberpunk 2077:Ultimate Edition". Jeśli nie graliście jeszcze w ostatnią grę REDów, to chyba nie będzie na to lepszego czasu niż teraz.