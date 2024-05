Nowości od Good Loot: V, Ciri i breloki 3D

Good Loot ponownie wprowadza do oferty nowe produkty, które z pewnością przypadną do gustu każdemu miłośnikowi gier wideo i szeroko pojętej popkultury. Tym razem firma przygotowała coś specjalnego dla fanów uniwersów takich jak Wiedźmin czy Cyberpunk.Wśród nowości znajdziemy dwie figurki kolekcjonerskie: V z “ Cyberpunk 2077 ” oraz Ciri z serii “ Wiedźmin ”. Obie postacie dołączają do wydanych już w tej serii figurek Johnny’ego Silverhanda, Geralta i Vault Boya.Good Loot wprowadza także trzy nowe breloki 3D - od teraz zawsze będziecie mogli mieć przy sobie Johnny’ego Silverhanda, Geralta oraz Vault Boya.Miłośnicy puzzli również znajdą coś dla siebie. Good Loot poszerza ofertę o nowe zestawy związane z popularnymi seriami gier i komiksów. Wśród nich znajdziemy:• Diablo IV Inarius The Father (1000 elementów)• World of Tanks D-Day (1000 elementów)• Parada Olbrzymów (1000 elementów)• Czarna Galera Thorgala (1000 elementów)