Nowa oferta Good Loot – "Assassin's Creed Shadows" i wiele innych!

W najnowszej kolekcji znajdziemy puzzle przedstawiające postacie Naoe – zwinnej wojowniczki ninja, oraz Yasuke – pierwszego afrykańskiego samuraja. Dodatkowo, dostępne są skarpetki i breloki, takie jak miniaturowa katana Naoe, dzięki którym fani mogą przenieść kawałek świata " Assassin’s Creed " do swojej codzienności.Good Loot wprowadza również kubki termoaktywne inspirowane najnowszą odsłoną serii " Assassin’s Creed: Shadows ". Wykonane z wysokiej jakości ceramiki, ujawniają wizerunki głównych bohaterów, Naoe i Yasuke, po zalaniu gorącym napojem. Premiera kubków zaplanowana jest na październik.Fani sztuki znajdą coś dla siebie w nowej kolekcji puzzli inspirowanych twórczością artystów takich jak Roch Urbaniak, Tytus Brzozowski, Jacek Yerka czy Ernst Haeckel. Seria Imagination przenosi w świat surrealizmu i mitologii, będąc doskonałym wyborem dla osób ceniących sztukę.Good Loot nie zapomina o miłośnikach gier – w nowej ofercie znajdziemy puzzle związane z popularnymi tytułami jak " Crash Bandicoot " oraz "Call of Duty". Wejdziesz ponownie do szalonego świata jamraja czy wybierzesz pole bitwy?W październiku pojawi się nowa seria puzzli Game Art Chronicles, łącząca świat gier z klasyczną sztuką. Bohaterowie z gier, takich jak Geralt czy Yennefer z Wiedźmina, zostali przedstawieni w stylu inspirowanym twórczością mistrzów malarstwa, m.in. Vincenta van Gogha i Salvadora Dalego. To idealne połączenie dla miłośników gier i sztuki.We wrześniu pojawi się kolekcja wiszących breloków, które fani gier będą mogli przypiąć do kluczy lub plecaka. W kolekcji znajdą się m.in. postacie V z " Cyberpunk 2077 " oraz Ciri z " Wiedźmina ".Październikowa oferta Good Loot obejmie również unikalne kubki i figurki inspirowane zarówno postaciami z gier, jak i dziełami sztuki. W serii Game Art Chronicles znajdą się kubki z motywami " Cyberpunk 2077 " i pracami Klimta oraz Hoppera, a dla fanów Wiedźmina przygotowano wersje inspirowane Van Goghiem i Dalim. Nowością będą też figurki kolekcjonerskie, w tym Yennefer oraz Ghost z "Call of Duty", które będzie można powiesić nawet na choince.