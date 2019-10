Premiera książki "Black mirror. Czy to już się dzieje?"

Kiedy Netflix zaprezentował doskonały serial, wszyscy oniemieli. Fascynacja widzów mieszała się z prawdziwym strachem.Autor, Fabio Chiusi, jest włoskim dziennikarzem, badaczem kultury i polityki ery cyfrowej, ekonomistą i filozofem nauki. Koordynował program PuntoZero analizujący wpływ innowacji na proces tworzenia polityki.W książce omawia wszystkie odcinki i sezony serialu, kompleksowo i wyczerpująco przedstawiając powiązania między wątkami filmowymi a światem, w którym żyjemy lub żyć będziemy. Okazuje się, że nowe technologie i ich powszechność nie tylko zwiększają komfort i poprawiają jakość naszego życia, ale też zmieniają społeczeństwo, i to w wielu wymiarach: psychologicznym, politycznym, a także moralnym. Black Mirror przestaje być jedynie fikcją – w coraz większym stopniu okazuje się rzeczywistością.Mamy dla Was fragment książki "Black mirror. Czy to już się dzieje?", która swoją premierę miała 16 października.