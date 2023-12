Promocje na GoPro w Media Expert dla miłośników kręcenia filmów!

promocyjne oferty na kamery sportowe GoPro w Media Expert

Listę produktów w promocyjnych cenach znajdziecieNa co warto zwrócić uwagę?Kamery GoPro Hero słyną z wysokiej jakości wykonania oraz odporności na czynniki zewnętrze, a przede wszystkim z niezwykłej wszechstronności zastosowania podczas najbardziej ekstremalnych aktywności. Swoje nagrania można edytować w prosty sposób za pomocą aplikacji GoPro Quik, co znaczenie przyśpiesza pracę i pozwala na kreatywne rozwiązania. Kamerą GoPro w trybie profesjonalnym dla bardziej wymagających użytkowników daje też dostęp do gotowych ustawień dla danego ujęcia oraz możliwość dostosowania ich do bardzo precyzyjnych oczekiwań.W ofercie znajdziecie m.in.:Kamera filmuje w maksymalnej rozdzielczości 5.3K (co oznacza o 91% wyższą rozdzielczość niż w 4K oraz 665% wyższą rozdzielczość niż w 1080p!). GoPro HERO11 rejestruje filmy akcji o bogatej szczegółowości oraz kinowej jakości. Ponadto osłona obiektywu wyposażona jest w powłokę hydrofobową, która umożliwia pozbycie się niechcianych kropli wody podczas korzystania z kamery w warunkach morskich oraz niweluje efekt niepożądanej flary. Kamera posiada też bardzo wydajny sensor dający jeszcze szersze pole widzenia, umożliwiając na przykład rejestrowanie więcej nieba na każdym ujęciu; ponadto za sprawą większej matrycy – 1/1,9", GoPro HERO11 radzi sobie w ciemnych warunkach oświetleniowych.Wszystkie szczegóły znajdziecie w ofercie Media ExpertTo urządzenie łączy w sobie niezrównaną wydajność standardowej kamery HERO11 z kompaktowym rozmiarem oraz niewielką wagą. Razem z nią można nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 5,3K/60FPS z wykorzystaniem stabilizacji Hypersmooth w wersji 5.0. Ta odchudzona wersja kamery GoPro HERO11 sprawdzi się idealnie przy nagrywaniu wszelkiego rodzaju sportów wymagających jak najmniejszej wagi oprzyrządowania.Wszystkie szczegóły znajdziecie w ofercie Media ExpertNastępczyni HERO11 to kamera, która sprawdzi się w wyjątkowo trudnych warunkach pracy: w błocie, śniegu, deszczu i kurzu, więc można nią nagrywać każdą szaloną aktywność. HERO12 jest ponadto wodoszczelna do głębokości 10 metrów, więc można nią bez problemu nagrywać filmy nawet podczas nurkowania. Urządzenie wyróżnia długi czas pracy na baterii (dwukrotnie dłuższy niż HERO11!), bardzo wysoka jakość obrazu nagrywanego nawet w ośmiokrotnym spowolnieniu oraz stabilizacja obrazu HyperSmooth nagrodzona Emmy w kategorii matryc i oprogramowania do stabilizacji obrazu w kamerze.Wszystkie szczegóły znajdziecie w ofercie Media ExpertA to wciąż nie wszystko, co znajdzie w promocyjnych cenach w sklepie Media Expert.