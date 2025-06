Radość milionów graczy! Remaster "Final Fantasy Tactics" nadchodzi

W nowej formie stary duch. Co czeka na fanów FFT?

Zwiastun gry "Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles"

to strategiczna gra fabularna z serii "Final Fantasy". Toczy się w królestwie Ivalice, które osłabione wojną pozwoliło na odłączenie się i uzyskiwanie niezależności kilku księstw, które mimowolnie uczestniczą w środku tak zwanej Lwiej Wojnie toczonej między dwoma przeciwnymi frakcjami walczącymi o władzę nad królestwem. Kiedy król Ivalice umiera, książęta Larc i Goltana, starają się za wszelką cenę dojść do władzy, wykorzystując w tym wszystkie możliwe sposoby. Fabuła skupia się na Ramzie Beoulve, najmłodszym synie arystokratycznej rodziny Beoulve.W grę będziecie mogli zagrać na konsolach PlayStation, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, Xbox Series X oraz PC (Steam).W ramach tytułu gracze otrzymają dwie wersje gry:, w której udźwiękowiono wszystkie dialogi, zoptymalizowano i zaktualizowano UI, ulepszono grafikę, wprowadzono nowy poziom "giermek", by gra była przystępniejsza dla mniej doświadczonych graczy oraz wiele innych usprawnień z myślą o współczesnym odbiorcyClassic version, w której grafika i gamepley to połączenie oryginału z 1997 roku z remakiem z 2007 roku " Final Fantasy Tactics: The War of the Lions ". Twórcy zapowiadają, że ta wersja pozostaje wierna oryginałowi niemal pod każdym względem, ale posiada kilka usprawnień, jak na przykład autozapis.