Radujcie się! "The Venture Bros." powróci

Jesteście fanami starych kreskówek Adult Swim? Jeśli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość. Bohaterowie " The Venture Bros. ", " Aqua Teen Hunger Force " i " Metalocalypse " powrócą.Nie będą to jednak nowe sezony, a pełnometrażowe filmy. Plan jest taki, by najpierw dostępne były na fizycznych nośnikach i w płatnej ofercie VOD, a potem mają znaleźć się w bibliotece platformy HBO Max.Poniżej znajdziecie opisy fabuł poszczególnych filmów."The Venture Bros."Najnowszy wynalazek Doca albo doprowadzi do bankructwa Ventures albo wyniesie na niespotykane wyżyny. Tymczasem Hank wyruszył na poszukiwania samego siebie, a Dean na poszukiwania Hanka. Monarch szuka odpowiedzi, a tajemnicza kobieta z ich przeszłości może zniszczyć ich świat."Metalocalypse"Żądny władzy TRIBUNAL ujawnia swój sekretny i śmiertelnie niebezpieczny "Falconback Project", podczas gdy świat pogrąża się w chaosie, a groźny Doomstar wkracza w ziemską atmosferę. Tymczasem niespodziewany i niezrozumiały sprzeciw członka Dethklok stawia pod znakiem zapytania przyszłość zespołu. Akcja rozpoczyna się bezpośrednio po akcji ratunkowej Toki Wartooth. Czy członkowie Dethklok są w stanie odrzucić własne ego i wybrać dobro świata? Czy wyruszą w pełną niebezpieczeństw wyprawę, która będzie testem dla ich dusz? Czy w końcu napiszą piosenkę, która okaże się ich zbawieniem?"Aqua Teen Hunger Force"Z kontynuacji popularnego serialu fani dowiedzą się, jak dalej potoczyły się losy ich ulubionych bohaterów, którzy widzą w sobie dzielnych bojowników z przestępczością, ale tak naprawdę nigdy z nią nie walczą.