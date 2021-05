Ranking: Najlepsze produkcje z serii "LEGO Star Wars"

8 FILM Lego Star Wars: Poszukiwanie R2-D2 Lego Star Wars: The Quest for R2-D2 2009 5 min. 2009 5,7 10 385 ocen społeczności 150 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Sci-Fi

Krótkometrażowy kraj Dania reżyser Peder Pedersen Krótkometrażowy film przedstawiający "Gwiezdne Wojny" w wersji Lego. Podczas bitwy, robot R2-D2 zostaję zestrzelony i trafia na pustynną planetę, na której porywają go złodzieje. Anakin Skywalker i Ahsoka Tano ruszają mu na pomoc.

6 FILM LEGO Gwiezdne Wojny: Świąteczna przygoda The Lego Star Wars Holiday Special 2020 44 min. 2020 6,3 10 402 oceny społeczności 95 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Akcja kraj USA reżyser Ken Cunningham Rey wraz z przyjaciółmi przygotowuje się na obchody Dnia Życia, w tym czasie znajdując tajemniczą świątynię Jedi. Dzięki niej cofa się w czasie do kluczowych momentów sagi Skywalkerów. W trakcie tej przygody spotyka m.in młodego Luke'a, Lorda Vadera, Yodę czy Imperatora Palpatina. Czy uda jej się wrócić na czas na Dzień Życia?

5 FILM Lego Star Wars: Upadek Imperium Lego Star Wars: The Empire Strikes Out 2012 22 min. 2012 6,6 10 809 ocen społeczności 224 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Sci-Fi

Krótkometrażowy kraj USA reżyser Guy Vasilovich Bohaterowie przymierza rebeliantów, a wśród nich dzielny Luke Skywalker, zawadiacki Han Solo i konsekwentna Księżniczka Leia nie mają czasu na świętowanie zwycięstwa nad Imperium, jako, że zbliża się kolejne zagrożenie. Jako adept Jedi, Luke ma do wykonania nowe zadanie. Szybko jednak odkrywa, że status gwiazdy jest jak obosieczny miecz świetlny, ciągle bowiem otaczają go szaleni fani.

3 SERIAL Star Wars: Opowieści droidów LEGO Star Wars: Droid Tales 2015 1 sezon 59 min. 2015 6,7 10 245 ocen społeczności 88 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Sci-Fi kraj Dania

USA Przeżyj nowe intergalaktyczne przygody LEGO Star Wars! Dołącz do intergalaktycznej przygody i świętuj wielkie zwycięstwo w wiosce Ewoków na Endorze! Spotkaj C-3PO i R2-D2, Luke'a, Leię, Hana i Chewbaccę oraz pozostałych Rebeliantów.

2 SERIAL LEGO Star Wars: Przygody Freemakerów Lego Star Wars: The Freemaker Adventures 2016 2 sezony 23 min. 2016 6,9 10 265 ocen społeczności 119 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Sci-Fi kraj USA twórcy Bill Motz Rodzina Freemakerów, to zbieracze złomu, którzy budują i sprzedają statki kosmiczne ze szczątków zniszczonych maszyn. Gdy najmłodszy z nich odkrywa w sobie więź z Mocą, wszyscy troje zostają wciągnięci w walkę o przywrócenie pokoju i wolności w galaktyce./rankingElement]





1 SERIAL LEGO Star Wars: Kroniki Yody LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles 2013 2 sezony 34 min. 2013 6,9 10 486 ocen społeczności 165 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Sci-Fi kraj Dania

USA Po tym jak uparty Luke omal nie wydaje Rebeliantów w szpony Darth Vadera, Mistrz Yoda i duch Obi-Wan Kenobiego decydują odkopać Holokrony - pozostałości po sekretach Jedi - aby dalej kształcić Luke'a. Jednak wcześniej muszą udać się w śmiałą misję, aby uratować Holokrony przed planami podstępnego Imperatora Palpatine'a...

Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce – każdy zna ten wstęp. A czy zdajesz sobie sprawę, że uniwersum Star Wars™ obejmuje również znakomite produkcje rodem ze świata LEGO? Przedstawiamy ranking najlepszych filmów i seriali o " Gwiezdnych Wojnach ". Sprawdź, który tytuł wygrał zestawienie.A jeśli jesteś fanem " Gwiezdnych Wojen ", nic nie będzie lepszym świadectwem Twojej pasji, niż stylowe elementy dekoracyjne w Twoim mieszkaniu. Dzięki nowym zestawom LEGO® Star Wars™ będzie to dziecinnie proste. Nie daj się zwieść. Te zestawy to nie są zwykłe zabawki. Wręcz przeciwnie, każdy z nich to piękny i kultowy element wystroju wnętrza. Pokaż wszystkim, po której jesteś stronie.