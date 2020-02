Reżyser "Rocketmana" nakręci nowego "Świętego"

Getty Images © Ari Perilstein



Po sukcesieParamount Pictures będzie kontynuować współpracę z reżyserem Dexterem Fletcherem . Właśnie został on zaangażowany do realizacji filmuTytułowy Święty to Simon Templar, współczesny Robin Hood - szlachetny przestępca, działający poza prawem, ale na rzecz sprawiedliwości. Postać została stworzona przez Lesliego Charterisa . Pierwsza powieść została wydana w 1928 roku. W sumie powstało ponad 50 tomów jego przygód (część napisanych przez innych autorów).Cykl był wielokrotnie ekranizowany. Pierwszym Świętym był Louis Hayward w 1938 roku (). Po raz ostatni w kinie zagrał go Val Kilmer w 1997 roku. Od tamtej pory podejmowano wiele prób wskrzeszenia postaci. Żadna z nich nie zakończyła się sukcesem (jeśli nie liczyć filmu telewizyjnegoz 2017 roku z Adamem Raynerem w roli głównej).Scenariusz nowegonapisał Seth Grahame-Smith ). Producentem jest Lorenzo Di Bonaventura (cykl).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Podobno jego akcja rozgrywać się będzie współcześnie.