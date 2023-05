Reżyser Iwan Wyrypajew aresztowany przez Rosjan. Zaocznie

Iwan Wyrypajew z groźbą 10 lat więzienia

Kim jest Iwan Wyrypajew?

Jak podaje Onet,Reżyser i dramaturg, który mieszka w Polsce, trafił na listę poszukiwanych przez rosyjskie władze. Grozi mu do 10 lat więzienia.Reżyserowi grozi za to nawet 10 lat więzienia.Decyzja weszła w życie 3 maja. Oficjalne dokumenty w tej sprawie zostały jednak opublikowane dopiero 17 maja. Wyrypajew publicznie sprzeciwia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę., skomentował wówczas Wyrypajew Iwan Wyrypajew to aktor, reżyser i dramatopisarz rosyjskiego pochodzenia. Urodził się 3 sierpnia 1974 roku w Irkucku. W jego filmografii są " Euforia " (2006), " Tlen " (2009), " Taniec Delhi " (2012) i " Zbawienie " (2015). W 2013 roku otrzymał Paszport "Polityki" 2012 w kategorii "Teatr".W 2015 roku rozmawialiśmy z reżyserem i jego żoną, aktorką Karoliną Gruszką , o filmie " Zbawienie ":