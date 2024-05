FOTO: Olivia Colman i John Lithgow jako ojciec i córka. Co to za film?

"Jimpa" – Olivia Colman i John Lithgow na pierwszym zdjęciu

Główną bohaterką filmu "Jimpa" jest Hannah (Colman), która zabiera swoją niebinarną nastoletnią córkę Frances (w tej roli debiutująca na ekranie Aud Mason-Hyde) do Amsterdamu, aby odwiedzić jej dziadka geja – Jimpę (Lithgow). Dziewczyna chciałby zostać z dziadkiem przez rok, co zmusza Hannah do konfrontacji ze swoją przeszłością.Reżyseruje Sophie Hyde (" Powodzenia, Leo Grande ").