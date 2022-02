Reżyser gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" zakłada nowe studio

Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry " Wiedźmin 3: Dziki Gon ", pożegnał się w zeszłym roku ze studiem CD PROJEKT RED po zarzutach wspołpracowników o mobbing (jednak wewnętrzne śledztwo firmy nic nie wykazało) i teraz powraca z zupełnie nowym projektem. Jego nowe studio nazywa się Rebel Wolves, a pierwszym projektem będzie tworzona na Unreal Engine 5 gra cRPG w mrocznym fantasy. Wraz z zapowiedzią udostępniono pierwszy obrazek koncepcyjny, a twórcy mają w planach stworzenie całej sagi.Obok Konrada nad projektem będą pracowali:- Daniel Sadowski - design director (wcześniej w Vile Monarch, Destructive Creations)- Jakub Szamałek - narrative director (wcześniej w CD PROJEKT RED)- Tamara Zawada - animation director (wcześniej w CD PROJEKT RED, Flying Wild Hog, Capcom Vancouver)- Bartłomiej Gaweł - art director (wcześniej w CD PROJEKT RED)Czekamy na pierwszą, oficjalną zapowiedź ich gry, choć patrząc na to, że ekipa uformowała się całkiem niedawno, to może pewnie trochę jeszcze na to poczekamy. Jeśli zaś szukacie pracy przy tworzeniu gier, to na portalu Skillshot.pl pojawiło się kilka ogłoszeń od Rebel Wolves . Studio oferuje prace na miejscu lub częściowo zdalną, biuro na warszawskim Ursynowi oraz kategoryczny brak crunchu.