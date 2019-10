Robert De Niro dyskryminuje kobiety?

Getty Images © Theo Wargo



Graham Chase Robinson, która przez lata pracowała w firmie Roberta De Niro Canal Productions, oskarżyła gwiazdora o dyskryminację kobiet oraz zachowania uwłaczające jej godności. Pozew w tej sprawie trafił już do sądu.Działania Robinson nastąpiły dwa miesiące po tym, jak De Niro wytoczył jej pozew o defraudację 6 milionów dolarów oraz niewywiązywanie się z zawodowych zobowiązań. De Niro oskarżył kobietę również o to, że w miejscu pracy oglądała programy na Netfliksie zamiast pełnić obowiązki asystentki gwiazdora.Robinson i jej prawnicy twierdzą jednak, że Robert De Niro poszedł do sądu, kiedy dowiedział się, że kobieta, która wiosną przestała pracować dla niego, zamierza go oskarżyć o dyskryminację po tym, jak ten odmówił podpisania listu rekomendacyjnego. W pozwie sugerują, że De Niro jest człowiekiem starej daty, który nie potrafi zaakceptować faktu, że kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Robinson oskarża gwiazdora o to, że traktował ją nie jak pracownicę, ale jak żonę, która powinna robić wszystko, co sobie zażyczy. Miał też kierować pod jej adresem seksualne komentarze i stosować wobec niej słowną przemoc, nazywając ją m.in. "suką".Robinson jednocześnie zaprzeczyła, jakoby miała w godzinach pracy binge-watchować seriale Netfliksa i korzystać z firmowej karty kredytowej do opłacania osobistych rachunków.Prawnicy Roberta De Niro nazwali pozew Robinson absurdalnym.