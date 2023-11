Robert De Niro nie dyskryminował kobiet. Musi zapłacić 1,2 mln dolarów

Graham Chase Robinson dostała 1,2 mln dolarów w procesie przeciwko De Niro. Dlaczego?

Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca"

Ława przysięgłych wydała wyrok w sprawie, która została złożona do sądu w 2019 roku.Robinson została bowiem wcześniej pozwana przez De Niro i jego firmę. Oskarżono ją o to, że nie wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków oraz że oglądała Netflix w godzinach pracy. De Niro domagał się od niej 6 milionów dolarów.Prawnicy Robinson twierdzili, że pozew przeciwko ich klientce był formą jej zastraszenia. Trafił do sądu po tym, kiedy dowiedzieli się, że była pracownica Canal Production szykuje przeciwko swoim dawnym pracodawcom pozew.Za każdy z nich nakazała wypłacić Robinson 632 142,86 dolarów, co łącznie dajeJednocześnie ława przysięgłych uznała, żeW czasie procesu Robert De Niro przyznawał, że miał ostatnie słowo w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Canal Production. Dodał jednak, że często pozostawiał decyzje swoim pracownikom, ponieważ im ufał. Roberta De Niro możecie aktualnie oglądać w filmie, jego zwiastun znajdziecie poniżej: