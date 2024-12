Rozwiąż quiz "Zagadki Barbie - Wielki pościg" i sprawdź swoje detektywistyczne zdolności!

Odkryj kolekcję "Zagadki Barbie: Wielki Pościg"

Zaproś do zabawy całą rodzinę i wspólnie wyruszcie wraz z Barbie w wielki pościg po Europie. Czy uda Wam się uratować konia?Zapraszamy do wspólnej zabawy, w której będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę o koniach. To wspaniała okazja do kreatywnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie.Quiz znajdziesz KLIKAJĄC TUTAJ Niezwykła kolekcja zabawek inspirowanych serialem pozwala przenieść ulubione postaci wprost do Twojego domu. Na fanów kultowych lalek czekają:- Malibu - filmowa lalka dżokejka z akcesoriami. Lalka Barbie® "Malibu" jest gotowa pogalopować ku przygodzie! Ubrana w stylowy strój jeździecki wygląda zupełnie jak w serialu " Zagadki Barbie: Wielki pościg ".- Tornado, Tańczący Koń - interaktywna zabawka konik z dźwiękami i ruchem oraz akcesoriami. Zabawka imituje taneczny ruch, mruganie oczami, odtwarza muzykę inspirowaną serialem i wydaje wesołe końskie dźwięki – niemal jak żywy koń! Dzięki akcesoriom, takim jak puchar-trofeum, jedzenie dla konia, szczotka i korytko do karmienia, możesz puścić wodze wyobraźni w kreatywnej zabawie z konikiem dla lalki Barbie®.Kolekcje zabawek "Zagadki Barbie: Wielki Pościg" znajdziesz KLIKAJĄC TUTAJ Zagadki Barbie: Wielki pościg " - cały sezon już dostępny na NetflixieBohaterkami serialu są Barbie "Brooklyn" Roberts i Barbie "Malibu" Roberts, które zaczynają kolejną wielką przygodę. Tym razem wybierają się na angielską wieś, aby odwiedzić lady Carson, ciotkę Kena i właścicielkę cenionych koni o imionach Tornado i Pepper. Barbie jeszcze nie zaczęły cieszyć się nowym miejscem, gdy ich plany pokrzyżowała zuchwała kradzież cennych koni tresowanych do skoków przez przeszkody oraz wysadzanego diamentami siodła wartego miliony dolarów. Nagle wszyscy stają się podejrzani. Aby dowieść swojej niewinności i uratować ukochane konie, Barbie wyruszają w podróż po Europie, szukając tropów i podejrzanych, aby odzyskać to, co skradziono, i rozwiązać sprawę.