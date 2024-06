Rusza konkurs o Nagrodę im. Jagody Murczyńskiej na tekst o kinie Azji

(1982-2022) była filmoznawczynią i kulturoznawczynią, a także współtwórczynią i programerką Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Przez lata odpowiadała za selekcję na Festiwalu, konsekwentnie sprowadzając do Polski filmy, które były odbiciem jej wrażliwości i pasji. Głównymi obszarami jej zainteresowań było kino Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim to tworzone przez kobiety, a także teoria i praktyka kostiumu filmowego.Jagoda również dużo pisała, a jej teksty o kinie Azji stały się punktem odniesienia dla innych. Jej krytycznofilmowe spojrzenie charakteryzowało się wnikliwością wobec kulturowych niuansów i empatią wobec bohaterów i bohaterek cierpiących z powodu przemocy, wykluczenia i nierówności społecznych. Była niezrównana w dostrzeganiu znaczeń zawartych w filmowych obrazach natury i codziennych rytuałów.Chcąc uhonorować pamięć Jagody i jednocześnie kontynuować jej misję popularyzacji filmu azjatyckiego w Polsce, założyciele Fundacji Jagody Murczyńskiej oraz Fundacja Sztuki Arteria, organizator Pięciu Smaków, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie skierowanym do osób piszących o kinie Azji.Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adresniepublikowanego nigdzie wcześniej eseju o tematyce dotyczącej współczesnego (po roku 2000) kina Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej.Do tekstu należy do niego dołączyć krótki życiorys.Termin składania prac upływao północy.Nadesłane teksty zostaną ocenione przez Jury, w którym w tym roku zasiądą:(kwartalnik "Ekrany"),(Program Trzeci Polskiego Radia) oraz(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 20 października, a wręczenie nagród odbędzie się podczas 18. edycji Festiwalu Pięć Smaków.Laureat/laureatka otrzyma również statuetkę projektu artystki wizualnej i montażystki Laury Paweli.Jurorzy będą mogli przyznać wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają karnet 18. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w papierowym wydaniu i na stronach kwartalnika "Ekrany", będącego partnerem medialnym konkursu, oraz na stronach Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.