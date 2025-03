SZOK! Gra "Silent Hill f" zakazana w Australii

"Silent Hill f" nielegalna w Australii. Dlaczego?

Australijski urząd cenzorski odmówił przyznaniakategorii wiekowej. Oznacza to, żez zagranicy.Na razie nie są znane konkretne powody, które wpłynęły na decyzję cenzorów. Wiadomo jedynie, że chodzi oTo już kolejna w ostatnich miesiącach gra z Japonii, która została zakazana w Australii. W grudniu podobny los spotkałubiegłego wieku.W położonym na uboczu górskim miasteczku Ebisugaoka, nastolatkawiedzie bardzo zwyczajne życie. Wszystko zmienia się wraz z pojawieniem się gęstej mgły, która zmienia jej dotąd znajomy dom w opuszczone i przerażające miejsce. Miasteczko wydaje się porzucone, a we mgle kryje się tajemnicze zagrożenie. Hinako zostaje zmuszona do poruszania się wśród odprysków swojej przeszłości, rozwiązywania skomplikowanym układanek i walki z przerażającymi istotami. Stając w obliczu niemożliwych do podjęcia decyzji, musi ostatecznie wybrać między pięknem a szaleństwem, stawiając czoła grozie, która kryje się we mgle...Zaodpowiada producent. Za fabułę odpowiada popularny w Japonii. Oprawę muzyczną przygotowali